Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ (βίντεο)

Η Μπριζίτ Μακρόν βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι αναλαμβάνοντας πέρα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον ρόλο DJ.

Μαζί της ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντιντιέ Ντεσάν. Tην Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της Opération Pièces Jaunes η Μακρόν και ο Ντεσάν ένωσαν τις δυνάμεις τους για τα παιδιά που συμμετείχαν σε εκδήλωση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Paris Match, η Μακρόν εμφανίζεται να διασκεδάζει, ενώ παράλληλα έπαιζε μουσική.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας εμφανίστηκε στο Παρίσι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Pièces Jaunes», η οποία υποστηρίζεται από την Disneyland. Περίπου 300 παιδιά που νοσηλεύονται και οι οικογένειές τους απόλαυσαν μια μέρα γεμάτη μουσική και δραστηριότητες, χάρη στην Μπριζίτ Μακρόν, πρόεδρο της Fondation des Hôpitaux de France, και τον Ντιντιέ Ντεσάν, πρεσβευτή της εκστρατείας.

Πηγή: protothema.gr