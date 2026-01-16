Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τους κατοίκους του Πλατάνου στις 21 Ιανουαρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από εθελοντές γιατρούς θα πραγματοποιηθούν στον Πλάτανο Αλμυρού την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στον χώρο του δημοτικού σχολείου και του αγροτικού ιατρείου.

Τη δράση διοργανώνουν οι Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης της Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού και ο Δήμος Αλμυρού σε συνεργασία με τον Ιατρικό, Φαρμακευτικά & Οδοντιατρικά Σύλλογο Μαγνησίας και το «Βοήθεια στο Σπίτι» Αλμυρού. Ώρα έναρξης: 17:30. Ραντεβού: Καλοπήτα Βάγια, τηλ 6944306406.