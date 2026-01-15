Ενισχύθηκε με Φουντουλίτσα η Ένωση Λεχωνίων-Νηλέας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία ακόμη μεταγραφή έκανε η Ένωση Λεχωνίων-Νηλέας που απέκτηε τον Πολύβιο Φουντουλίτσα. Η ανακοίνωση: “Το Δ.Σ. της Ε.Λ. Νηλέας ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Πολύβιου Φουντουλίτσα.

Ο Πολύβιος έχει αγωνιστεί για τις ομάδες Κ17 ΝΠΣ, Δάφνη, Πανιώνιο, έκανε το βήμα στο εξωτερικό αγωνιζόμενος στην Wacker Burghausen (4η εθνική Γερμανίας), επέστρεψε στην Ελλάδα και στην ομάδα του Αστέρα Ριζομύλου απο την οποία και αποκτήθηκε και έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα μας. Πολύβιε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ε.Λ. Νηλέας. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας”.