Μεταφτσής για Μπέο: Με στοχοποίησε ενώ έδινα μάχη με τον καρκίνο (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση

Στα δικαστήρια Βόλου βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρώην Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας κ. Αλέκος Μεταφτσής, ο οποίος το 2022 είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Αχ. Μπέου.

Το 2022 ο Αχ. Μπέος είπε δημόσια ότι ο κ. Μεταφτσής καπνίζει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο και πως δουλεύει εκ περιτροπής με άλλο εργαζόμενο. Τραγική ειρωνία της υπόθεσης είναι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κ. Μεταφτσής, πως έναν χρόνο πριν είχε κάνει εγχείρηση στις φωνητικές χορδές για καρκίνο.

“Στις 11 Μαρτίου το 2022 ο δήμαρχος είχε δώσει μια συνέντευξη στο δημαρχείο του Βόλου για το Δικαστικό Μέγαρο. Πάνω στον λόγο του, αφού είπε ότι έχει μιλήσει με τον κ. Τσιάρα κτλ και του είπε ότι από δω και πέρα είναι θέμα των υπαλλήλων, εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είπε «δώστε τους σε μένα για να τους κάνω ένα ρετούς» και είπε ότι έχουμε κι εμείς εδώ έναν…

Ένα δεύτερο είναι ότι στην Πορταριά που ήμουν, ότι κάνουμε μανικιούρ πεντικιούρ και πως πηγαίνουμε εκ περιτροπής και αυτά οδήγησαν στο να γίνει αυτή η μήνυση.

Το δυστύχημα σε όλο αυτό ήταν ότι έγινε ακριβώς έναν χρόνο μετά την εγχείρηση που είχα κάνει για καρκίνο στις φωνητικές χορδές και ήταν πολύ λυπηρό όλο αυτό και έγινε επί τούτου για να μου προκαλέσει ακόμη χειρότερο πόνο από αυτόν που είχα.

Ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο Εργαζομένων που είναι δίπλα μου, τους συναδέλφους που ήρθανε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να εκδηλωθούν πολλοί εργαζόμενοι μαζικά.

Έχω ακούσει ότι έρχεται και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, διότι εκείνη την περίοδο ήμουν και Γραμματέας στο ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη, όπου μπορούμε να καταφεύγουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο.



Η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί 19 Απριλίου το 2024 και πήρε αναβολή. Μετά έγινε η αναδιάρθρωση στα δικαστικά δρώμενα κι εδώ η εκδίκαση της υπόθεση ήταν να γίνει στο Τριμελές και τελικά είναι Μονομελές. Πέρασαν 4 χρόνια και στα 5 χρόνια παραγράφεται. Κάποια στιγμή πρέπει το θέμα αυτό να τελειώσει”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεταφτσής έξω από τα Δικαστήρια Βόλου, με τον Αχ. Μπέο να μην έχει εμφανιστεί σήμερα.



Στο πλευρό του ήταν εργαζόμενοι του Δήμου Βόλου αλλά και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ κ. Θάλεια Στάχτου, η οποία δήλωσε ότι “Το 2022 ο Δήμαρχος Βόλου εξαπέλυσε μια επίθεση στον τότε Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, τον Αλέκο Μεταφτσή, αποκαλώντας τον ουσιαστικά τεμπέλη και πως κάθε ένα λεπτό πάει και κάνει τσιγάρο κι ότι στην υπηρεσία με άλλο συνάδελφο, πηγαίνουν δύο μέρες ο ένας, τρεις ημέρες ο άλλος κτλ.

Φυσικά, όλα αυτά είναι ψέματα και αποτελεί δυσφήμιση. Αυτά τα είπε δημόσια και γι’ αυτό τον λόγο ο συνάδελφος κινήθηκε με μήνυση εναντίον του. Η υπόθεση έχει πάρει πάρα πολλές αναβολές, όχι από τον Αλέκο Μεταφτσή, αλλά από τον Δήμαρχο Βόλου”.