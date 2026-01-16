Αυτός είναι ο 16χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Σητεία και η Κρήτη συνολικά βιώνουν στιγμές βαθιάς οδύνης μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου Γιάννη. Η είδηση του χαμού του ανήλικου, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης (14/1) σε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Ερημούπολης, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, η οποία σήμερα καλείται να αποχαιρετήσει ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα.

Η κηδεία του 16χρονου θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας. Οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να συγκεντρωθούν για το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη, στέκοντας στο πλευρό των γονιών του, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια του μοναχογιού τους.

Την ίδια ημέρα που η Σητεία αποχαιρετά τον άτυχο μαθητή, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται και ο 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος και, μετά την προθεσμία που είχε λάβει, απολογείται σήμερα, Παρασκευή. Παράλληλα, για παραμέληση ανηλίκου κατηγορούνται και οι γονείς του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο Γιάννης είχε βγει βόλτα με τέσσερις συνομηλίκους του, έχοντας πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του χωρίς τη γνώση του. Οι πέντε ανήλικοι επέστρεφαν από το Παλαίκαστρο, όταν από λάθος κατεύθυνση βρέθηκαν σε απομονωμένο σημείο στην περιοχή της Ερημούπολης. Το όχημα οδηγούσε 16χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Σε ανοιχτή στροφή, με το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες ανατροπές — περίπου οκτώ, σύμφωνα με μαρτυρίες — οδηγώντας σε μια ανείπωτη τραγωδία.

«Είχαμε ξεκινήσει μια βόλτα για το Βάι. Στη διαδρομή τρακάραμε. Δε θυμάμαι πώς έγινε καν. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο 15χρονος τραυματίας, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, στη μέση, με τον Γιάννη στα αριστερά του. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς είναι ο πιο σοβαρά τραυματισμένος από τους επιβάτες.

Ο Γιάννης εκτινάχθηκε από το όχημα και προσέκρουσε σε βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν και οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες, μεταξύ αυτών και ο οδηγός, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Ο 16χρονος που βρισκόταν στο τιμόνι συνελήφθη, εμφανώς σε κατάσταση σοκ όταν αντιλήφθηκε την κατάληξη του φίλου του, και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις για θανατηφόρο τροχαίο και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς άδεια. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η φερόμενη κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές, όπου φέρεται να παραδέχθηκε την επικίνδυνη οδήγηση. «Έτρεχα στην ευθεία από Βάι προς Ερημούπολη. Σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κάνει τούμπες», φέρεται να ανέφερε.

Ο θάνατος του Γιάννη, μαθητή της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. Σητείας, έχει σκορπίσει θλίψη και στο σχολικό περιβάλλον. Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. σημειώνει: «Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Γιάννη μας, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι και γνωστοί του 16χρονου τον αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια. «Καλό ταξίδι μικρέ. Όσο ψηλά και αν πας… να μας χαμογελάς, να μη σταματάς να τραγουδάς», γράφουν φίλοι του στη σελίδα Sitia Gate13 – Panathinaikos στο Facebook.