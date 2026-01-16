Κόβουν πίτα τη Δευτέρα 2/2 οι Παλαίμαχοι του Ολυμπιακού Βόλου

Την πρώτη εκδήλωση για το 2026 θα πραγματοποιήσει η Ένωση Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Βόλου τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου με την κοπή της πίτας.
Η εκδήλωση της κοπής της πίτας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Rark (Δευτέρα 2/2) στις 19:30.
Από το ΔΣ της Ε.Π.Π.Ο.Β καλούνται όλοι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές να παρευρεθούν στην εκδήλωση.
