Φωνάζοντας «ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό» υποδέχθηκαν την φρεγάτα Κίμων οι Ναυτικοί Δόκιμοι (βίντεο)

Με τον δικό τους τρόπο απέδωσαν τιμές στην πρώτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα Κίμων, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ενώ το νέο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού κατευθυνόταν προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρατάχθηκαν μπροστά από τη σχολή τους, έβγαλαν τα πηλίκιά τους και φώναξαν «ζήτω το Έθνος» και «ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».
«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού. ⚓🇬🇷» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Instagram.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.