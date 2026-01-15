Συγκλόνισε η Εθνική Πόλο που νίκησε 11-10 την Κροατία σε αγώνα-θρίλερ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μπαίνει στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με βαθμολογικό πλεονέκτημα

Η Εθνική Πόλο Ανδρών έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, νικώντας για πρώτη φορά την Κροατία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ολοκληρώνοντας την Α’ φάση με το απόλυτο “τρία στα τρία”. Η Ελλάδα επικράτησε 11-10 σε ένα ματς-θρίλερ και μπαίνει με βαθμολογικό πλεονέκτημα στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» έδειξε χαρακτήρα και τεράστια ψυχραιμία, ακόμη και όταν βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή χωρίς αντικατάσταση του Γενηδουνιά 3’.13’’ πριν το φινάλε.

Ο Γκιουβέτσης αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση με μεγάλα γκολ στο ξεκίνημα, ο Αργυρόπουλος πραγματοποίησε εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης πετυχαίνοντας και το το ομορφότερο γκολ του τουρνουά, ενώ ο τερματοφύλακας Τζωρτζάτος κατέβασε… ρολά στις πιο κρίσιμες στιγμές. Όλοι οι διεθνείς έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, υπογράφοντας μια τεράστια νίκη.

Το νέο φορμάτ, που μεταφέρει τα αποτελέσματα στη Β’ φάση, κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο πολύτιμο, καθώς η ομάδα του Βολιώτη Θοδωρή Βλάχου μπαίνει στους αγώνες με Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία με έξι βαθμούς, αφού “κουβαλά” τις νίκες με Γεωργία και Κροατία. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες ομάδες του ΣΤ’ ομίλου περνούν απευθείας στους «4», κάτι που φέρνει το όνειρο ενός ευρωπαϊκού μεταλλίου πιο κοντά από ποτέ. Η Ελλάδα να θυμίσουμε ότι δεν έχει κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ τα έχει καταφέρει σε Παγκόσμιο και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκλονιστικός ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμένες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, όμως η Κροατία ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Χαρκόφ, με σουτ από πλάγια θέση, έκανε το 0-1, εκμεταλλευόμενος την κακή ελληνική αμυντική αντίδραση. Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση. Στην επόμενη κιόλας επίθεση, ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας γρήγορα ρυθμό στο ματς. Λίγο αργότερα, η «γαλανόλευκη» χτύπησε στην κόντρα: Ο Παπαναστασίου υνεργάστηκε άψογα με τον Γκιουβέτση, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση για το 2-1, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Η Ελλάδα συνέχισε με αυτοπεποίθηση και στον παίκτη παραπάνω ήταν απόλυτα αποτελεσματική. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με δυνατό σουτ έκανε το 3-1, δίνοντας “αέρα” δύο τερμάτων στην Εθνική, που είχε ήδη 2/2 στον παίκτη παραπάνω. Η Κροατία, πάντως, δεν έμεινε χωρίς αντίδραση. Ο Βρίλιτς εκμεταλλεύτηκε την αργή ελληνική αμυντική μετάβαση και μείωσε σε 3-2, κρατώντας τους Κροάτες στο παιχνίδι. Παρά το γκολ που δέχτηκε, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με εξαιρετική άμυνα, δείχνοντας συγκέντρωση και ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με λάθη και από τις δύο ομάδες, καθώς οι πρώτες επιθέσεις δεν βρήκαν στόχο. Η Ελλάδα πήρε ένα σημαντικό πλεονέκτημα όταν ο Λόντσαρ χρεώθηκε με δεύτερη ποινή, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις επιλογές της Κροατίας. Η άμυνα της Εθνικής ήταν εντυπωσιακή. Ο Γκίλλας πραγματοποίησε μια καταπληκτική επέμβαση, εκτινασσόμενος σαν τερματοφύλακας για να κλέψει την μπάλα, ενώ συνολικά το ματς παρέμενε στο απόλυτο μηδέν για τα πρώτα δύο λεπτά της περιόδου. Η Ελλάδα βρήκε ξανά λύση από τον Κώστα Γκιουβέτση, ο οποίος με δυνατό σουτ από τα αριστερά έκανε το 4-2, φτάνοντας τα τρία προσωπικά τέρματα και ανεβάζοντας την Εθνική στο 3/6 με παίκτη παραπάνω. Λίγο αργότερα, ο Μπίγιατς έκανε μια ασύλληπτη απόκρουση σε νέο σουτ του Γκιουβέτση, κρατώντας ζωντανή την Κροατία. Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια των Κροατών, που μετά από 14,5 λεπτά παιχνιδιού είχαν πετύχει μόλις δύο γκολ. Ωστόσο, ένα πέναλτι που έκανε ο Καλογερόπουλος -ο οποίος έφτασε τις δύο προσωπικές ποινές- έδωσε την ευκαιρία στον Χαρκόφ να μειώσει σε 4-3, σκοράροντας από τα πέντε μέτρα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Η Ελλάδα, όμως, είχε ξανά απάντηση. Στο φινάλε του χρόνου επίθεσης, ο Βαγγέλης Πούρος εξαπέλυσε μια πραγματική «βολίδα», γράφοντας το 5-3 και δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην Εθνική, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην «Μπέογκραντ Αρένα».

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για την Ελλάδα, με τον Πούρο να κλέβει την μπάλα στο σπριντ και να δίνει ρυθμό στην Εθνική. Λίγο αργότερα, ο Παπαναστασίου εκτέλεσε υποδειγματικά πέναλτι, ανεβάζοντας το σκορ στο 6-3. Η Κροατία, όμως, αντέδρασε άμεσα. Ο Μπούτιτς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη βοήθεια του δοκαριού για το 6-4, ενώ μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό σκόραρε ξανά, μειώνοντας σε 6-5. Το σερί των Κροατών συνεχίστηκε, με τον Φάτοβιτς να ισοφαρίζει σε 6-6, καθώς το σουτ του πέρασε κάτω από το αριστερό χέρι του Τζωρτζάτου. Η επίθεση της Ελλάδας είχε «κολλήσει» για περίπου τέσσερα λεπτά, όμως ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε τέλος στο κροατικό σερί. Με ένα δυνατό σουτ, κεραυνοβόλησε τον Μπίγιατς και έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εθνική, 7-6. Η Κροατία απάντησε άμεσα: Ο Φάτοβιτς, με ένα γκολ υψηλής κλάσης από πλάγια θέση, ισοφάρισε σε 7-7. Ωστόσο, η Ελλάδα είχε ξανά λύση. Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Αργυρόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ από την περιφέρεια εκτέλεσε για δεύτερη φορά τον Μπίγιατς, γράφοντας το 8-7 και κλείνοντας ιδανικά το τρίτο οκτάλεπτο.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ξεκίνησε με την Ελλάδα να βρίσκει ξανά λύση από τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος σημείωσε το τρίτο συνεχόμενο προσωπικό του τέρμα και ανέβασε το σκορ στο 9-7, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κλάση του. Οι Κροάτες, όμως, απάντησαν άμεσα. Εκμεταλλεύτηκαν τον παίκτη παραπάνω και με τον Μπούριτς μείωσαν σε 9-8, μένοντας κοντά στο σκορ. Η Εθνική, ωστόσο, είχε ξανά τον τρόπο να αντιδράσει: Ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ένα καθοριστικό γκολ έκανε το 10-8, δίνοντας ξανά «μαξιλαράκι» ασφαλείας. Η Ελλάδα έβγαλε τεράστια ψυχή στην άμυνα, με συνεχόμενα μπλοκ και σωστές τοποθετήσεις.

Όμως, μια δύσκολη φάση έφερε τα πάνω-κάτω: Ο Γενηδουνιάς αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση στο 3’.13’’ , καθώς οι διαιτητές έκριναν ότι υπήρξε χτύπημα στον Ζούβελα, παρότι ο Κροάτης φαίνεται να του πιάνει το πόδι στην αρχή της φάσης. Η Κροατία κέρδισε πέναλτι και ο Φάτοβιτς ευστόχησε, μειώνοντας σε 10-9.

Και εκεί που το ματς έμοιαζε να γέρνει αφού η Ελλάδα θα έπαιζε με παίκτη λιγότερο ως το τέλος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος υπέγραψε μια ακόμη στιγμή μαγείας. Με γυρισμένη την πλάτη, εξαπέλυσε ένα απίθανο σουτ που άφησε τον Μπίγιατς άγαλμα, γράφοντας το 11-9 και ξεσηκώνοντας την ελληνική αποστολή.

Η Κροατία δεν τα παράτησε. Ο Ζούβελα μείωσε ξανά σε 11-10, βάζοντας πίεση στα τελευταία λεπτά. Εκεί, όμως, μίλησε ο άνθρωπος της τελευταίας γραμμής: ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε δύο τεράστιες επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την Ελλάδα στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι διαιτητές έδωσαν στην Κροατία επτά επιπλέον δευτερόλεπτα επίθεσης, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ολοκληρωθεί η φάση, δημιουργώντας φινάλε-θρίλερ. Ωστόσο, η ελληνική άμυνα άντεξε και η κόρνα της λήξης βρήκε την Εθνική νικήτρια, σε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε της διοργάνωσης.

Οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Πανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρίλιτς 1, Μπούτιτς 2, Χαρκόφ 2, Μάρτσελιτς, Κρόζιτς, Μπάσιτς.

* Στο άλλο ματς του Β’ ομίλου είχαμε Γεωργία-Σλοβενία 22-11.

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 9

2.Κροατία 6

3.Γεωργία 3

4.Σλοβενία 0

Η αρχική βαθμολογία

της δεύτερης φάσης

Στην δεύτερη φάση και στον ΣΤ’ όμιλο στον οποίο θα βρίσκεται η Εθνική η αρχική βαθμολογία είναι:

1.Ελλάδα 6

2.Ιταλία 6

3.Κροατία 3

4.Ρουμανία 3

5.Τουρκία 0

6.Γεωργία 0

Οι επόμενοι αγώνες της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες στη δεύτερη φάση με τις ομάδες που πέρασαν από τον Δ’ όμιλο. Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Σάββατο 17/1: 19:00 Ελλάδα-Τουρκία.

Δευτέρα 19/1: 21.30 Ελλάδα-Ιταλία.

Τετάρτη 21/1: 19.00 Ρουμανία-Ελλάδα.