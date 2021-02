Ο Βολιώτης διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρισας: Προχωρούμε με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών μας

Αποτελεί μία από τις σταθερές του ΕΣΥ με διαχρονική προσφορά στον άνθρωπο

Ο Απόστολος Γ. Κομνός έχει καταγράψει μακρά πορεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνεχίζει σταθερά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς στον άνθρωπο από τον χώρο όπου η ζωή μάχεται με τον θάνατο, αυτόν της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι το δεύτερο σπίτι του, καθώς το έχει στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις και υπό συνθήκες – πολλές φορές – δύσκολες. Εν μέσω πανδημίας, ο Απόστολος Κομνός δίνει καθημερινά τον δικό του αγώνα στο πλευρό των ασθενών, σε καταστάσεις πρωτόγνωρες για τον υγειονομικό κόσμο όπως και για τους πολίτες.

Το «κουβάρι» της σπουδαίας διαδρομής ξετυλίγεται από τον Βόλο όπου ο Απόστολος Κομνός γεννήθηκε και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του.

Επόμενος σταθμός η Θεσσαλονίκη που αποτελεί την πόλη των φοιτητικών του χρόνων, καθώς κατόπιν εξετάσεων εγγράφηκε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Το 1980 φεύγει για το Βερολίνο, όπου ειδικεύεται στην Αναισθησιολογία, στο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Νοσοκομείο St. Joseph. Στη συνέχεια, στο ίδιο Νοσοκομείο αποκτά εξειδίκευση στην Εντατική Ιατρική.

Το 2020 ο Απόστολος Κομνός συμπλήρωσε 40 χρόνια λαμπρής σταδιοδρομίας στην Ιατρική, μια πορεία που ξεκίνησε το 1980 ως έμμισθος ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας στο Νοσοκομείο St. Joseph του Βερολίνου. Στη συνέχεια πέρασε από το Νοσοκομείο St.Getrauden στην ίδια πόλη, ενώ επέστρεψε στο Νοσοκομείο St. Joseph. Εξελίσσεται σε έμμισθο ειδικό αναισθησιολόγο και προχωρά ως αρχίατρος του τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου.

Επιστρέφει στην πατρίδα όπου έχει εθελοντική υπηρεσία ως Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας, ενώ εκεί πρωτοστάτησε στην λειτουργία για πρώτη φορά των Χειρουργείων και της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.Με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αναχωρεί και πάλι για το Βερολίνο, όπου αναλαμβάνει έμμισθη θέση αρχιάτρου του τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο St. Joseph.

Από το 1989 επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στη Λάρισα ως Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Λάρισας και από το 1997 έως και σήμερα είναι Συντονιστής Διευθυντής της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Λ.

Το 2004 εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Η σημασία της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στην έκβαση των ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων». Είναι έγγαμος με την οικογενειακή ευτυχία να συμπληρώνεται από την απόκτηση δύο παιδιών.

Ο Απόστολος Κομνός μιλά τρεις ξένες γλώσσες – Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά – ενώ είναι μέλος των εταιρειών και ενώσεων: European Society of Intensive Care Medicine. (E.S.I.C.M), Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, Life member of the European Society of Regional Anaesthesia, Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος και Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία.Παρών σε θέσεις ευθύνης

Πέρα από την μεγάλη επιστημονική κατάρτιση ο Απόστολος Κομνός έχει μακρά διοικητική και οργανωτική εμπειρία, όπως και συνεπή παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτή η πορεία ξεκίνησε την χρονική περίοδο 1987 – 1988 από την οργάνωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος – σε ότι αφορά τον εξοπλισμό, τη στελέχωση και τη λειτουργία – του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, όπως και τη λειτουργία για πρώτη φορά των χειρουργείων του και της Αιμοδοσίας. Ήταν μέλος της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Γ.Ν.Λάρισας, όπως και πρόεδρός της για δύο συνεχείς θητείες (’92-’93, ’93-΄94). Παράλληλα, ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Θ) και στη συνέχεια εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Του ανατέθηκαν καθήκοντα ως υπευθύνου Ιατρικών Υπηρεσιών και Άμεσης Φροντίδας στο Ε.Κ.Α.Β Λάρισας μεταξύ 1994 και 1995.

Ο Απ. Κομνός έχει θητεύσει εκλεγμένος εκπρόσωπος των ιατρών του Π.Γ.Ν.Λάρισας, ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για δύο συνεχείς θητείες (95-97, 97-99). Από το 1995 έως το 2000 του ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Β Λάρισας όπου συνέβαλε στην οργάνωση και ανάπτυξή του σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Από το 2000 έως το 2003 διατέλεσε εκλεγμένος Διευθυντής Παθολογικού Τομέα του Π.Γ.Ν.Λάρισας, ενώ ήταν εκλεγμένο μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για το διάστημα 2002-2005. Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας». Από τον Φεβρουάριο του 2013 έως και τώρα είναι Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Από αυτήν την θέση έχει υπηρετήσει ως Διοικητής του Γ.Ν.Λ. τις περιόδους Ιανουάριος – Μάιος 2015 και από Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2020.

Είναι εκλεγμένο μέλος Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και εκλεγμένο μέλος Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 εξελέγη περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας με την παράταξη «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» και είναι εντεταλμένος για θέματα Υγείας.

Ως επιστέγασμα της μεγάλης πορείας, η οποία επιγραμματικά περιγράφηκε παραπάνω, ο Απόστολος Κομνός χρησιμοποιεί την φράση: «Προχωρούμε με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών μας» και είναι γνωστό τοις πάσι ότι αυτό ακριβώς τηρεί απαρέγκλιτα με την καθημερινή στάση ζωής του.

