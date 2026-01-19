Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά της Κρήτης στην περιοχή στα Καπετανιανά με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και τον οδηγό του να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.