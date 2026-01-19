Η νέα απάτη στη Θεσσαλία δείχνει πόσο επικίνδυνα εξελίσσονται οι μέθοδοι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι απάτες με δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι όμως η πρώτη φορά που ένα περιστατικό στη Λάρισα αποκαλύπτει με τόσο καθαρό τρόπο ότι οι δράστες δεν λειτουργούν πια στην τύχη, αλλά με σχέδιο, παρακολούθηση και στοχευμένη επιλογή θυμάτων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι απατεώνες φαίνεται πως παρακολουθούσαν γειτονιά όπου είχαν γίνει πρόσφατα μεμονωμένες εργασίες εγκατάστασης οπτικής ίνας σε δύο γειτνιάζοντα κτήρια. Δεν έμειναν εκεί. Διαπίστωσαν ποιοι κατοικούσαν στα σπίτια, ξεχώρισαν ότι στο ένα διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων και στη συνέχεια αναζήτησαν και βρήκαν τον σταθερό τηλεφωνικό τους αριθμό.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν μεθοδικά στημένη. Οι δράστες ισχυρίστηκαν πως από τις εργασίες που είχαν προηγηθεί «κόπηκε το καλώδιο της γείωσης του σπιτιού», χρησιμοποιώντας τεχνικούς όρους ικανούς να προκαλέσουν φόβο και σύγχυση. Συνέχισαν λέγοντας ότι υπήρχε κίνδυνος και πως «θα έπρεπε να βγάλουν έξω όλες τις ηλεκτρικές συσκευές», προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για το επόμενο βήμα της απάτης.

Εκεί όμως τα σχέδιά τους χάλασαν. Ο ηλικιωμένος Λαρισαίος, ενημερωμένος και υποψιασμένος – συνταξιούχος τραπεζικός – δεν πανικοβλήθηκε. Αντίθετα, συνέχισε τη συνομιλία με ειρωνικό ύφος λέγοντας: «πείτε μας πού να βάλουμε και τα χρυσαφικά». Η αντίδραση των απατεώνων ήταν άμεση. Έκλεισαν το τηλέφωνο χωρίς άλλη κουβέντα!

Το περιστατικό αυτό, αν και δεν είχε οικονομικές απώλειες, είναι ίσως από τα πιο ανησυχητικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Δείχνει ότι οι απάτες εξελίσσονται από απλές τηλεφωνικές κλήσεις σε στοχευμένες επιχειρήσεις, όπου οι δράστες παρακολουθούν περιοχές, εκμεταλλεύονται πραγματικά γεγονότα – όπως τεχνικές εργασίες – και επιλέγουν ευάλωτα θύματα με ακρίβεια.

Η Λάρισα, όπως και πολλές άλλες πόλεις, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που δεν βασίζεται μόνο στο ψέμα, αλλά και στην ψυχολογική πίεση, στον φόβο και στη γνώση της καθημερινότητας των πολιτών. Το συγκεκριμένο συμβάν λειτουργεί ως προειδοποίηση πως οι απάτες πλέον είναι πιο «έξυπνες», πιο οργανωμένες και δυνητικά πολύ πιο επικίνδυνες.

Πηγή: onlarissa.gr