Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό δύο τρένων

Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό των δύο τρένων στο οποίο ενεπλάκησαν δυο επιβατικοί σιδηροδρομικοί συρμοί στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, την Κυριακή, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 21 νεκρούς, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η χωροφυλακή.

Τον ίδιο, βαρύτερο απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Μαδρίτη.

Νωρίτερα, οι αρχές της χώρας της Ιβηρικής έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 100 τραυματίες, 25 σοβαρά, από τη σύγκρουση δύο τρένων που μετέφεραν 317 επιβάτες