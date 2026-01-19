Σκότωσε την 40χρονη σύζυγό του και την έθαψε σε χωράφι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, στο χωριό Ανγκουιλάρα, σε απόσταση τριάντα μόλις χιλιομέτρων από τη Ρώμη.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Ιταλία η νέα γυναικοκτονία έγινε γνωστή σήμερα 18 Ιανουαρίου 2026 καθώς ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 40χρονη Φεντερίκα Τορτσούλο δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο. Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες και ο δράστης μέχρι σήμερα το μεσημέρι αρνιόταν κάθε ευθύνη.

Έπειτα από σειρά ερευνών, οι καραμπινιέροι κατάφεραν να εντοπίσουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε χωράφι το οποίο βρίσκεται δίπλα σε μια εταιρία αγροτικών προϊόντων, η οποία ανήκει στον δράστη. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν απόψε σε μια μακάβρια όσο και καθοριστικής σημασίας λεπτομέρεια: οι καραμπινιέροι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, είδαν να εξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι και κατάλαβαν ότι επρόκειτο πιθανότατα για το πτώμα της Τορτσούλο.

Το ζευγάρι ζούσε στο ίδιο σπίτι, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων, ήταν σε διάσταση. Το κινητό του θύματος έπαψε να χτυπάει πριν από δέκα ημέρες.

Λίγες ώρες αργότερα, περίοικοι είχαν δει τον άνδρα της σαραντάχρονης γυναίκας να πλένει ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του.

Πάνω σε μια φόρμα του δράστη βρέθηκαν επίσης κηλίδες αίματος ενώ, τις περασμένες ημέρες, ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Πριν από λίγο ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της πόλης Τσιβιταβέκια, ογδόντα χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης.

«Ήθελε να πάει στο αστυνομικό τμήμα αλλά δεν πρόλαβε, τον συνέλαβαν νωρίτερα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του.