Ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Στους 39 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Μαύρη Δευτέρα ξημέρωσε στην Ισπανία με τον απολογισμό των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανδαλουσία, όταν δύο τρένα εκτροχιάστηκαν να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό 39 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους από την τραγωδία στην Ισπανία, όπου ένα τρένο εκτροχιάστηκε και ένα δεύτερο συγκρούστηκε με το πρώτο στο σημείο του εκτροχιασμού, σκορπίζοντας τον πανικό και τη θλίψη.

Ο εκτροχιασμός τρένου υψηλής ταχύτητας στο Ανταμούθ (Κόρδοβα) το απόγευμα της Κυριακής 19.01.2026, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 73, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Αρκετά βαγόνια τρένου της εταιρείας Iryo, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη μεταφέροντας πάνω από 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με συρμό Alvia που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ουέλβα και με 184 επιβαίνοντες.

Αρκετά βαγόνια του δεύτερου τρένου κατέπεσαν σε πρανές ύψους τεσσάρων μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση στο σημείο, όπως ανέφερε ο σύμβουλος Προεδρίας της Ανδαλουσίας.

«Περίεργο δυστύχημα – Το τρένο και οι γραμμές ήταν καινούργιες»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά περίεργο», διευκρινίζοντας ότι σημειώθηκε σε ευθεία γραμμή και ότι η γραμμή είχε αναβαθμιστεί τον Μάιο, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια.

Όπως είπε το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», μόλις τεσσάρων ετών, η γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το τμήμα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είναι ευθεία. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίεργο ατύχημα, όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι προβληματισμένοι», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η έρευνα θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους βαριά τραυματίες επέβαιναν στα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia: 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο, συνολικά 56 άνθρωποι, καθώς τα δύο αυτά βαγόνια έπεσαν μετά τη σύγκρουση σε πρανές ύψους τεσσάρων μέτρων. «Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα θύματα», παραδέχθηκε ο υπουργός.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε όλο το πρόγραμμα της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησής του με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Βίντεο από το εσωτερικό του εκτροχιασμένου τρένου, δείχνει έναν εργαζόμενο να προσπαθεί να κάνει τους επιβάτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία του. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε βίντεο από το εσωτερικό, την ώρα που υπάλληλος της σιδηροδρομικής εταιρείας καθοδηγεί τους επιβάτες για το πώς να το εκκενώσουν.

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.