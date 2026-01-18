Σκότωσε τον θείο του με αφορμή έναν καυγά στα social media

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

O 30χρονος δράστης της δολοφονίας στην Πέγεια της Πάφου φαίνεται πως ήταν ανιψιός του 41χρονου που δολοφόνησε και τις προηγούμενες ημέρες οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων στο TikTok.

Ο 41χρονος θείος πήρε μερικούς φίλους του από την Λεμεσό και πήγαν στην Πέγεια για να λύσουν τις διαφορές τους με τον 30χρονο ανιψιό. Πριν από τα μαχαιρώματα, ο 30χρονος δράστης όταν είδε τον θείο του με τέσσερις ακόμα άντρες απέναντι του, φέρεται να μπήκε στο αυτοκίνητο και να προσπάθησε να τους χτυπήσει. Κατάφερε να ρίξει τον έναν κάτω και να τον σύρει στον δρόμο προκαλώντας του εγκαύματα από την τριβή. Μετά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον θείο του.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής με το μαχαίρι υπήρχε αυτοκίνητο με ζημιές στο μπροστινό μέρος και σπασμένο το πίσω τζάμι. Λίγα λεπτά αργότερα, από περιπολικό της αστυνομίας, εντοπίστηκε αυτοκίνητο με πέντε άτομα. Ο ένας ήταν τραυματισμένος με μαχαίρι και μεταφέρθηκε, με συνοδεία, στο Νοσοκομείο Πάφου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαινε και 28χρονος με εκδορές και εγκαύματα τριβής, που κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η μετακίνηση από την Λεμεσό στην Πάφο δεν ήταν τυχαία. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις προκύπτει πως ο 41χρονος Βούλγαρος, μαζί με τους άλλους τέσσερις, είχαν συνεννοηθεί με τον 30χρονο, να λύσουν τις διαφορές τους. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε φόνο.

Ο 30χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, που εστιάζει στο ιστορικό της διαφοράς και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Σε παράλληλες πληροφορίες γίνεται λόγος για διαδικασία προσωποκράτησης, με τις Αρχές να ζητούν πολυήμερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.