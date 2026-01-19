Μαγικό το τοπίο στο χιονισμένο Πήλιο (video)

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες που έρχονται από το χιονισμένο βουνό των Κενταύρων και όσο κι αν το χιόνι είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός βουνού, κάθε φορά καταφέρνει να μας ενθουσιάζει, παρά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Το χιόνι πάνω στα δέντρα του Πηλίου κι αυτή η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα κάνουν το Πήλιο έναν μαγικό προορισμό.
Το παρακάτω βίντεο μεταφέρει όλους στη μαγεία του Πηλίου:
