Ο Παναθηναϊκός έχασε στο Μόναχο από την Μπάγερν με 85-78

Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός που έχασε από την Μπάγερν στο Μόναχο με 85-78 για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι “πράσινοι” απέτυχαν να καλύψουν το κενό του Κέντρικ Ναν και έπεσαν στο 13-9 (7-4 εντός και 6-5 εκτός έδρας).

Σλούκας, Γκαρντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς βρέθηκαν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Στο 2’30” ο Έλληνας γκαρντ έδωσε τη θέση του στον Σορτς, μετά από σερί 9-0 (9-4) της Μπάγερν και τάιμ άουτ του Αταμάν. Οι “πράσινοι” εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της Μπάγερν για να προσπεράσουν (16-20, 7’20”), όμως ο Τζέσαπ έγραψε με τρίποντο το 25-24 στο 10′.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ένα καλό διάστημα στο οποίο έτρεξαν επιμέρους 4-14, για να προηγηθούν με 9 πόντους (29-38, 16′). Η ομάδα του Πέσιτς πλησίασε εκ νέου και η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων στο φινάλε του πρώτου μέρους ήταν στη μία κατοχή (40-43, 20′).

Μία σου και μία μου. Έτσι ήταν η κατάσταση στην τρίτη περίοδο. Οι “πράσινοι” είχαν ένα μικρό προβάδισμα (47-52) λίγο πριν το 25′, με τον Γκραντ να ανεβαίνει στους 13 πόντους. Ο Ντιμιτρίεβιτς έβαλε δύο συνεχόμενα καλάθια για να φέρει ξανά τους Βαυαρούς στο -3 (58-61), όμως ο Σλούκας έβαλε τρίποντο από ασίστ του Χουάντσο για το 58-64 στο 30′.

Η Μπάγερν προσπέρασε με 67-66 στο 33′, με πέντε πόντους του Ράταν-Μέις και ένα καλάθι του Γκέιμπριελ. Το τριφύλλι ισοφάρισε σε 70-70 στο 35′, όμως οι Βαυαροί βρέθηκαν στο +5 (79-74) στα 1’39” πριν το τέλος. Ο Γκραντ σκόραρε για το 79-76, αλλά ο Ομπστ πέτυχε μια τρίποντη μαχαιριά για το 82-76 με 63″ στο χρονόμετρο.

Δεκάλεπτά: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ντα Σίλβα 2, Ρατάν-Μέις 7 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκιφάι, Τζέσαπ 16 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λούτσιτς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4, Μάικ 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 12 (6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20 (4/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σαμοντούροβ 6 (2), Γκραντ 17 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν.

