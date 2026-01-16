Αποχώρησε ο πρώτος σκόρερ του ΝΠΣ Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Ο δανεικός από την Τουλούζ Σαΐντ Χάμουλιτς αποτελεί παρελθόν από τον ΝΠΣ Βόλο, καταγράφοντας σε 18 εμφανίσεις 8 γκολ (4 στο πρωτάθλημα και 4 στο Κύπελλο) και 3 ασίστ. Ο Βόσνιος ήταν και στις δύο διοργανώσεις μαζί ο πρώτος σκόρερ ως τώρα των κυανέρυθρων και δεύτερος στο πρωτάθλημα πίσω από τον Λάμπρου, που έχει πέντε γκολ.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Said Hamulic, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Επίσης ευχαριστεί την Τουλούζ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην ομάδα μας».

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ