Αποχώρησε ο πρώτος σκόρερ του ΝΠΣ Βόλου

Ο δανεικός από την Τουλούζ Σαΐντ Χάμουλιτς αποτελεί παρελθόν από τον ΝΠΣ Βόλο, καταγράφοντας σε 18 εμφανίσεις 8 γκολ (4 στο πρωτάθλημα και 4 στο Κύπελλο) και 3 ασίστ. Ο Βόσνιος ήταν και στις δύο διοργανώσεις μαζί ο πρώτος σκόρερ ως τώρα των κυανέρυθρων και δεύτερος στο πρωτάθλημα πίσω από τον Λάμπρου, που έχει πέντε γκολ.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Said Hamulic, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Επίσης ευχαριστεί την Τουλούζ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην ομάδα μας».