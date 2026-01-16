Ρεπό για τη Νίκη, που καλύπτει το κενό με φιλικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Νίκη, εκμεταλλευόμενη το ρεπό της στην 17η αγωνιστική της Elite League λόγω του παιχνιδιού με τον Α.Ο. Τρίκαλα που αποχώρησε από το πρωτάθλημα, θα δώσει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Έσπερο Λαμίας το Σάββατο (17/1) στις 19:00 στο κλειστό της Νέας Ιωνίας. Η γενική είσοδος ορίστηκς στα πέντε (5) ευρώ.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Elite League:

Σάββατο 17/1

Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Παπάγου

Μιχ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό

Μεγάρων 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Πανερυθραϊκός

Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο

Δευτέρα 19/1

Τ. Καμπούρης 18.30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος