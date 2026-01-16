Το κάλεσμα του Ίωνα για το τοπικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κάλεσμα κάνει ο Ίωνας για το τοπικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Βόλου το Σάββατο στις 19.00 στο «Βάκης Παρασκευόπουλος».

Αναλυτικά: «Μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ομάδας μας το προηγούμενο Σάββατο κόντρα στην ΑΕΛ, αυτό το Σάββατο η ομάδα μας επιστρέφει στην έδρα της, καθώς αύριο 17 Ιανουαρίου στις 19.00 στο κλειστό «Βάκης Παρασκευόπουλος» αγωνίζεται στο τοπικό ντέρμπι με αντίπαλο την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας κόντρα στον πρωτοπόρο.

Στόχος της ομάδας μας είναι η νίκη, ώστε να συνεχίσει να είναι εντός στόχου και να αναρριχηθεί ακόμα ψηλότερα στη βαθμολογία.

Καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας μας και του μπάσκετ της Μαγνησίας να έρθουν στο κλειστό «Βάκης Παρασκευόπουλος», να δουν όμορφο μπάσκετ και να σπρώξουν την ομάδα μας σε μια σημαντική νίκη.

Καλούμε επίσης τα παιδιά της ακαδημίας τόσο του Ίωνα, όσο και της Elite Basketball Academy να έρθουν στο γήπεδο, καθώς θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη παιδική κερκίδα και να βοηθήσουν τους αθλητές του αντρικού μας τμήματος.

Σας περιμένουμε όλους!».