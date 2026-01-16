Μπλάνας: “Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα ως ομάδα”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δήλωσε ο τεχνικός της Νίκης στο πόλο για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή

Στη Θεσσαλονίκη “εκστρατεύει” την Κυριακή (18/1) η ομάδα υδατοσφαίρισης της Νίκης για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του βορείου ομίλου της Water Polo League 2. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και οι “κυανόλευκοι” θα έχουν στη σύνθεσή τους δύο νέα πρόσωπα.

Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Βίκτωρα Μάμαλη και τον περιφερειακό Γρηγόρη Χατζή. Ο πρώτος είναι 22 ετών. Είχε αποκτηθεί από τον ΝΑΟ Κέρκυρας το καλοκαίρι, αλλά ήταν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Επέστρεψε στην Ελλάδα και θα βοηθήσει τη Νίκη στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ο δεύτερος είναι 21 ετών και προέρχεται από τον Ν.Ο. Λάρισας. Στον αντίποδα, εκτός της μόνιμης απουσίας του Δημήτρη Γλούμη, θα προστεθεί και αυτή του Δημήτρη Χαμίτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Νίκη θα επιδιώξει να πάρει το “διπλό” για να “πιάσει” στους εννέα βαθμούς τον αντίπαλό της, κάτι που δεν είναι απλή υπόθεση: “Προφανώς δεν θα έχουμε εύκολη αποστολή στο ματς με τον Ηρακλή, αλλά θέλουμε πολύ να πάρουμε τη νίκη για να βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία”, επεσήμανε στο Magnesiasports ο τεχνικός της ομάδας Δημήτρης Μπλάνας και συνέχισε:

“Μετά την ήττα από τον Βόλο/Ο.Υ.Κ. οφείλουμε να ανασυνταχθούμε και να δείξουμε χαρακτήρα ως ομάδα. Αν έχουμε καλή αμυντική λειτουργία και δεν δώσουμε εύκολα γκολ στον αντίπαλο θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό”.

Ετοιμοπόλεμοι είναι οι: Μάμαλης, Δανιήλ, Γκανάτσιος, Σαραγγανίδας, Γκατζούνας, Π. Γλούμης, Νιζάμης, Σπυρόπουλος, Καλαμπαλίκης, Χατζής, Νικηφορίδης, Μεταξιώτης, Μητρούσης, Βάτσος, Μάγγας, Κουτούγιας, Δίπλας, Ζεμπέογλου, Βέλλος, Κοτένογλου, Αμπολιαστής. Από τους παραπάνω θα επιλεγεί η 15άδα του αγώνα.

Διαιτητές θα είναι οι Ανδρέας Μοίραλης, Κωνσταντίνος Βασιλείου με παρατηρητή τους τον Νίκο Αργυρό. Μέλη της γραμματείας θα είναι οι: Δημήτρης Βαρδάκης, Φωτεινή Λιάρου, Ξένια Κωνσταντινίδου και αλυτάρχης ο Σιώης Πολυζώης.

Γιώργος Πέγιος