Καλατζής και Κούστας σε Αγριά και Αλμυρό

Γεμάτο ντέρμπι είναι το Σαββατοκύριακο στην ΕΠΣΘ. Για την 12η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας τα σημαντικότερα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή (18/1) σε Αγριά και Αλμυρό, με την ΤΕΔ/ΕΠΣΘ να ορίζει έμπειρους διαιτητές. Έτσι, στο Θησέας-Ολυμπιακός Βόλου “άρχων” θα είναι ο Στέφανος Καλατζής, ενώ το ΓΣΑ-Ρήγας Φεραίος θα το διευθύνει ο Γιάννης Κούστας.
Ντέρμπι και μάλιστα κορυφής έχουμε και στις μικρότερες κατηγορίες. Την Κυριακή (18/1 στο Βασδέκειο, η πρωτοπόρος Δάφνη θα φιλοξενήσει τον δεύτερο της βαθμολογίας Διαγόρα με διαιτητή τον Γεωργαντζή. Αντίστοιχα, για τη Γ’ ΕΠΣΘ, το Σάββατο (17/1) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Δήμητρα-Ιάσων με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην κορυφή και τους φιλοξενούμενους στο -2 από αυτή. Στο ματς αυτό θα “σφυρίξει” ο Πατσιαούρας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα και οι διαιτητικές τριάδες:
Α’ ΕΠΣΘ (12η)
Σάββατο 17/1
Olimpico, 15.00
Αγία Άννα-Πύρασος:
Νικόπουλος, Κ. Τασιόπουλος,
Κίττος (Καρδαράς)
Βοηθ. ΕΑΚ, 15.00
Τοξότης-Ακρόπολη:
Ευσταθιάδης, Δημητράκης,
Γερμάνης (Μπορίτας)
Λεχωνίων, 15.00
Ε.Λ. Νήλεας-Αίας:
Κορέντης, Αγγελόπουλος,
Νικολαής (Ασκητής)
Βασδέκειο, 19.00
Ατρόμητος-Αστέρας:
Δροσίνης, Κούστας,
Τσάγγαρης (Χαραλαμπίδης).
Αγ. Παρασκευής, 19.00
Αγ. Παρασκευή-Σκιάθος:
Δ. Σακκάς, Κολώνιας,
Κατσιφός (Χαραλαμπίδης)
Κυριακή 18/1
Αγριάς, 11.00
Θησέας-Ολυμπιακός Β.:
Καλατζής, Αλέκος,
Π. Σακκάς (Νάνος)
Αλμυρού, 15.00
Γ.Σ. Αλμυρού-Ρήγας Φεραίος:
Κούστας, Κίττος,
Τσάγγαρης (Χαραλαμπίδης)
Β’ ΕΠΣΘ (11η)
Σάββατο 17/1
Καλών Νερών, 15.00
Α.Ε. 2002-Μυρμηδόνες:
Παγωνόπουλος, Π. Σακκάς,
Γκούρης (Σανίδας)
Βασδέκειο, 16.00
ΝΠΣ Βόλος Β’-Πανιώνιος:
Κούστας, Δροσίνης,
Τσάγγαρης (Μπούκλας)
Αγριάς, 18.30
Άνω Λεχώνια-Φ.Θ. Αγχίαλος:
Σεσέντος, Λούντβιξ,
Βλαχόπουλος (Ρούσης)
Κυριακή 18/1
Αχιλλείου, 15.00
Αχιλλέας-Πρωτεσίλαος:
Δροσίνης, Κράλλης,
Πανανός (Νικογιάννης)
Βοηθ. ΕΑΚ, 16.00
ΑΠΟΒ-Απόλλων:
Τριάντος, Καραγιάννης,
Γερμάνης (Νάνος)
Βασδέκειο, 18.30
Δάφνη-Διαγόρας:
Γεωργαντζής, Αλέκος,
Π. Σακκάς (Καποτάς)
Ρεπό: Άνθιμος Γαζής
Γ’ ΕΠΣΘ (9η)
Σάββατο 17/1
Ευξεινούπολης, 15.00
Δήμητρα-Ιάσων Α.Μ.:
Πατσιαούρας, Πανανός,
Κράλλης (Μαραγκός)
Κυριακή 18/1
Βοηθ. ΕΑΚ, 11.00
Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π.:
Ευσταθιάδης, Τζάνης,
Γερμάνης (Παλάσης)
Σκοπέλου, 14.00
Σκόπελος-Ολυμπιακός Βόλου Β’:
Γκούρης, Κερμανίδης,
Λούντβιξ
Μαγνησιακού, 15.00
Μαγνησιακός-Νίκη Βόλου Β’
Δ. Σακκάς, Δημητράκης,
Π. Κουτσόπουλος (Σανίδας)
Olimpico, 17.00
Αγία Άννα Β’-Αγία Παρασκευή Β’:
Κολώνιας, Βλαχόπουλος,
Καραΐσκος (Καρδαράς)
Ρεπό: Σκιάθος Β’