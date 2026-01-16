Καλατζής και Κούστας σε Αγριά και Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θα διευθύνουν τους αγώνες Θησέας-Ολυμπιακός Β. και ΓΣΑ-Ρήγας

Γεμάτο ντέρμπι είναι το Σαββατοκύριακο στην ΕΠΣΘ. Για την 12η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας τα σημαντικότερα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή (18/1) σε Αγριά και Αλμυρό, με την ΤΕΔ/ΕΠΣΘ να ορίζει έμπειρους διαιτητές. Έτσι, στο Θησέας-Ολυμπιακός Βόλου “άρχων” θα είναι ο Στέφανος Καλατζής, ενώ το ΓΣΑ-Ρήγας Φεραίος θα το διευθύνει ο Γιάννης Κούστας.

Ντέρμπι και μάλιστα κορυφής έχουμε και στις μικρότερες κατηγορίες. Την Κυριακή (18/1 στο Βασδέκειο, η πρωτοπόρος Δάφνη θα φιλοξενήσει τον δεύτερο της βαθμολογίας Διαγόρα με διαιτητή τον Γεωργαντζή. Αντίστοιχα, για τη Γ’ ΕΠΣΘ, το Σάββατο (17/1) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Δήμητρα-Ιάσων με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην κορυφή και τους φιλοξενούμενους στο -2 από αυτή. Στο ματς αυτό θα “σφυρίξει” ο Πατσιαούρας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα και οι διαιτητικές τριάδες:

Α’ ΕΠΣΘ (12η)

Σάββατο 17/1

Olimpico, 15.00

Αγία Άννα-Πύρασος:

Νικόπουλος, Κ. Τασιόπουλος,

Κίττος (Καρδαράς)

Βοηθ. ΕΑΚ, 15.00

Τοξότης-Ακρόπολη:

Ευσταθιάδης, Δημητράκης,

Γερμάνης (Μπορίτας)

Λεχωνίων, 15.00

Ε.Λ. Νήλεας-Αίας:

Κορέντης, Αγγελόπουλος,

Νικολαής (Ασκητής)

Βασδέκειο, 19.00

Ατρόμητος-Αστέρας:

Δροσίνης, Κούστας,

Τσάγγαρης (Χαραλαμπίδης).

Αγ. Παρασκευής, 19.00

Αγ. Παρασκευή-Σκιάθος:

Δ. Σακκάς, Κολώνιας,

Κατσιφός (Χαραλαμπίδης)

Κυριακή 18/1

Αγριάς, 11.00

Θησέας-Ολυμπιακός Β.:

Καλατζής, Αλέκος,

Π. Σακκάς (Νάνος)



Αλμυρού, 15.00

Γ.Σ. Αλμυρού-Ρήγας Φεραίος:

Κούστας, Κίττος,

Τσάγγαρης (Χαραλαμπίδης)

Β’ ΕΠΣΘ (11η)

Σάββατο 17/1

Καλών Νερών, 15.00

Α.Ε. 2002-Μυρμηδόνες:

Παγωνόπουλος, Π. Σακκάς,

Γκούρης (Σανίδας)

Βασδέκειο, 16.00

ΝΠΣ Βόλος Β’-Πανιώνιος:

Κούστας, Δροσίνης,

Τσάγγαρης (Μπούκλας)

Αγριάς, 18.30

Άνω Λεχώνια-Φ.Θ. Αγχίαλος:

Σεσέντος, Λούντβιξ,

Βλαχόπουλος (Ρούσης)

Κυριακή 18/1

Αχιλλείου, 15.00

Αχιλλέας-Πρωτεσίλαος:

Δροσίνης, Κράλλης,

Πανανός (Νικογιάννης)

Βοηθ. ΕΑΚ, 16.00

ΑΠΟΒ-Απόλλων:

Τριάντος, Καραγιάννης,

Γερμάνης (Νάνος)

Βασδέκειο, 18.30

Δάφνη-Διαγόρας:

Γεωργαντζής, Αλέκος,

Π. Σακκάς (Καποτάς)

Ρεπό: Άνθιμος Γαζής

Γ’ ΕΠΣΘ (9η)

Σάββατο 17/1

Ευξεινούπολης, 15.00

Δήμητρα-Ιάσων Α.Μ.:

Πατσιαούρας, Πανανός,

Κράλλης (Μαραγκός)

Κυριακή 18/1

Βοηθ. ΕΑΚ, 11.00

Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π.:

Ευσταθιάδης, Τζάνης,

Γερμάνης (Παλάσης)

Σκοπέλου, 14.00

Σκόπελος-Ολυμπιακός Βόλου Β’:

Γκούρης, Κερμανίδης,

Λούντβιξ

Μαγνησιακού, 15.00

Μαγνησιακός-Νίκη Βόλου Β’

Δ. Σακκάς, Δημητράκης,

Π. Κουτσόπουλος (Σανίδας)

Olimpico, 17.00

Αγία Άννα Β’-Αγία Παρασκευή Β’:

Κολώνιας, Βλαχόπουλος,

Καραΐσκος (Καρδαράς)

Ρεπό: Σκιάθος Β’