Σάκκαρη για Κ. Μητσοτάκη: Με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω, για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου

Η Μαρία Σάκκαρη είναι εδώ και ημέρες στη Μελβούρνη και είναι έτοιμη να παίξει για 11η φορά στην καριέρα της στο Australian Open.

H κορυφαία τενίστρια της Ελλάδας θα κάνει ντεμπούτο το ξημέρωμα (02:30) της Κυριακής στη Μελβούρνη κόντρα στην Γαλλίδα Λεόλια Ζάνζαν.

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA που είναι στη Μελβούρνη για το Autralian Open, για τα όνειρά της αλλά και για τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον γάμο τους που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» είπε η άλλοτε Νο.3 τενίστρια στον κόσμο και στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη να τελειώσει τότε την καριέρα της. «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα, είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».

Για τους στόχους της σεζόν και το Australian Open ανέφερε: «Όλα είχαν μια έξτρα προσοχή φέτος, γιατί κι εγώ είμαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Πήγαινα για ύπνο το βράδυ και ανυπομονούσα να ξυπνήσω να πάω για προπόνηση. Αυτό είχα πολύ καιρό να το νιώσω. Αυτή τη λατρεία, αυτή τη μανία, με την καλή έννοια. Από τη στιγμή που ένιωθα έτσι, ένιωθα και ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά και να πετύχω μεγαλύτερη βελτίωση στο γήπεδο.

Ο Τομ (Χιλ) με έφερε πολύ πιο κοντά στην baseline, όλες οι προπονήσεις ήταν μισό βήμα πίσω από την baseline. Μου είπε ότι προφανώς δεν θα έπαιζα έτσι στα ματς, αλλά αν δεν το κάνoυμε στην προπόνηση, στα ματς θα φεύγω πίσω από εκεί που λέει Melbourne! Γενικότερα δουλέψαμε σε πολύ γρήγορο ρυθμό, δουλέψαμε στο σερβίς, κάτι που είχε ξεκινήσει από την Κίνα. Κάναμε και αλλαγές στο forehand, στην τεχνική. Επίσης, ρίξαμε βάρος στις επιλογές που κάνω σε κάθε μπάλα. Ναι μεν ξεκίνησα με δύο πολύ καλά ματς, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά ακόμα νιώθω ότι θέλω λίγους αγώνες ακόμα για να αισθανθώ ότι το έχω αυτοματοποιήσει. Αυτό έρχεται με την εμπιστοσύνη και με την επανάληψη. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το κάνεις στην προπόνηση, αλλά διαφορετικό στον αγώνα».

Για την κλήρωση που είχε στη Μελβούρνη: «Δεν περιμένω να έχω καλές κληρώσεις, από τη στιγμή που δεν είμαι seeded. Πρέπει να είσαι τυχερός και να γίνουν πολλές αναποδιές στο ταμπλό. Το πρώτο ματς πάντα θα είναι δύσκολο, αλλά θα μπορούσε να ήταν πιο δύσκολο, να είχα πέσει με τη Σαμπαλένκα ή τη Σβιόντεκ. Ή να έπαιζα πρώτο γύρο με την Αντρέεβα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω, αν δεν πάει καλά το Australian Open, έχουμε εννιά-δέκα μήνες μπροστά μας, είναι πολύ μεγάλη η σεζόν».

Για τα όνειρά της: «Προφανώς θέλω να πάρω Grand Slam, να επιστρέψω στο Top 3 και να ξεπεράσω το καλύτερο ranking μου. Ονειρεύομαι, όμως, αυτά τα χρόνια που έχω μπροστά μου να τα απολαύσω. Έχω πιεστεί πάρα πολύ, καλώς ή κακώς είναι στον χαρακτήρα μου να είμαι τελειομανής, αλλά είναι κρίμα να μην απολαύσω όσα χρόνια μου έχουν μείνει. Τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια θα παίξω ακόμα. Και η μητέρα μου πάντα λέει “απόλαυσέ το, γιατί θα τελειώσει χωρίς να το καταλάβεις”. Νομίζω ότι έχω κάνει μια καριέρα που κάθε παιδί ονειρεύεται. Και να τελείωνα την καριέρα μου σήμερα, έχω πετύχει πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχω. Ο καθένας στη θέση μου θα ήταν περήφανος για τον εαυτό του. Οι γονείς μου αυτό μου λένε ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον εαυτό μου».