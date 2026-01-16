Πίτα έκοψε και η ακαδημία του Αχιλλέα Αχιλλείου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η ακαδημία του Αχιλλέα Αχιλλείου έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα και ο σύλλογος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρονται τα εξής: “Την τελευταία βασιλόπιτα της χρονιάς για το σύλλογό μας έκοψε ο πρόεδρός μας, σήμερα (16/1), στους μικρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας μας. Πιο τυχεροί, καθώς κέρδισαν το φλουρί, στάθηκαν οι Μαρία Τ. και Χρήστος Μ. Πάντα τυχεροί να είστε παιδιά με υγεία και πρόοδο. Καλή χρονιά σε όλους τους μικρούς μας παίκτες με υγεία και νίκες. Και του χρόνου…”.