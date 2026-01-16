Αθλητές στίβου της Νίκης προπονήθηκαν μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου στο ΟΑΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τζούβελη, Παναγιώτου, Γκέκας, Παραγιούτσικος ήταν οι τυχεροί

Σήμερα Παρασκευή (16/1) οι αθλητές της αγωνιστικής ομάδας στίβου της Νίκης είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ολυμπιακό προπονητήριο του ΟΑΚΑ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του τμήματος στίβου της Νίκης:

«Μια προπόνηση μοναδική!

Στο Ολυμπιακό προπονητήριο του ΟΑΚΑ βρέθηκαν σήμερα παιδιά της αγωνιστικής ομάδας της Νίκης Βόλου που αποτελούν μέλη της Εθνικής ομάδας και ήταν πρωταγωνιστές με τις εμφανίσεις τους την περασμένη αγωνιστική χρονιά!

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και αναζητώντας τις ιδανικές συνθήκες για το πρώτο «ξεμούδιασμα» ενόψει των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή προπόνηση και αύριο η συμμετοχή στην πρώτη «άτυπη» ημερίδα που θα διοργανωθεί στο κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ.

Οι αθλητές μας Ολυμπία Τζούβελη (Ύψος), Στεφανία Παναγιώτου (100μ), Νίκος Γκέκας (Τριπλούν) και Δημήτρης Παραγιούτσικος (Τριπλούν), συνοδευόμενοι από τον προπονητή της αγωνιστικής μας ομάδας Αποστόλη Βλαχάβα, βρέθηκαν στη “φωλιά” των πρωταθλητών και όπως είναι λογικό δεν έχασαν την ευκαιρία για μια μοναδική φωτογραφία!

Με τον Ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου, με τον προπονητή των πρωταθλητών Γιώργο Πομάσκι και φυσικά, με τον Σπύρο Βασδέκη, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στίβου του Βόλου!».