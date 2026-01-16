Σιαμέτης: “Στόχος του Πανιωνίου η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο νέος προπονητής του Πανιωνίου Νέας Ιωνίας Στέργιος Σιαμέτης τόνισε ότι στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στην Α’ ΕΠΣΘ: “Ευχαριστώ τη διοίκηση του Πανιωνίου για την τιμή που μου έκανε να αναλάβω τα ηνία της ομάδας. Να έχουμε υγεία όλοι μας και να εκπληρωθούν οι στόχοι του συλλόγου. Βασικός στόχος η άνοδος της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία…”.