Με ΑΕΛ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι άνδρες της Αργούς

Την ΑΕΛ στο κλειστό της Αγριάς αντιμετωπίζουν το Σάββατο (17/1) στην πρεμιέρα της Β’ Εθνικής ΕΣΠΕΚΕΛ οι άνδρες της Αργούς.
Σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας αναφέρεται: «Μετά την ολοκλήρωση του Κυπέλλου ξεκινάει η διαδικασία του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής Ανδρών.
Πρώτος αγώνας για την ομάδα μας απέναντι στην πάντα ανταγωνιστική ΑΕΛ.
Το Σάββατο 17/1/26 στις 20:30 αμέσως μετά τον αγώνα της γυναικείας ομάδας μας για το πρωτάθλημα της Pre League.
Σας περιμένουμε…».
