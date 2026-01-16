Με ΑΕΛ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι άνδρες της Αργούς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την ΑΕΛ στο κλειστό της Αγριάς αντιμετωπίζουν το Σάββατο (17/1) στην πρεμιέρα της Β’ Εθνικής ΕΣΠΕΚΕΛ οι άνδρες της Αργούς.

Σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας αναφέρεται: «Μετά την ολοκλήρωση του Κυπέλλου ξεκινάει η διαδικασία του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής Ανδρών.

Πρώτος αγώνας για την ομάδα μας απέναντι στην πάντα ανταγωνιστική ΑΕΛ.

Το Σάββατο 17/1/26 στις 20:30 αμέσως μετά τον αγώνα της γυναικείας ομάδας μας για το πρωτάθλημα της Pre League.

Σας περιμένουμε…».