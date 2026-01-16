Με Πλέγα η αποστολή της Νίκης για το ματς με τον Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές χωρίς Κιβρακίδη και Βέλλιο

Η αποστολή της Νίκης για το σαββατιάτικο (17/1) ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης στο Π. Μαγουλάς για την 17η αγωνιστική της SL2 αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές και μεταξύ αυτών βρίσκεται για πρώτη φορά και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Κώστας Πλέγας. Αναλυτικά: Θανάσης Γκαραβέλης, Θέμης Τσέλιος, Χουάν Μανουέλ Αρίας, Βάσκο Γκαντέλιο, Νίκος Μπαξεβάνος, Άνταμ Τζανετόπουλος, Χρήστος Σιούτας, Ζογκ Ντιαλόσι, Νταμιάν Σίλβα, Παύλος Έππας, Χρήστος Βουτσάς, Κώστας Πλέγας, Αχιλλέας Σαλαμούρας, Ραφαήλ Πέττας, Αλέξανδρος Λώλης, Ντούσαν Στοΐλκοβιτς, Βίκτορ Φερνάντεθ, Αν. Τσέλιος, Πέτρος Γιακουμάκης, Γιάννης Λουκίνας, Ζαν Μπαπτίστ Λεό.

Εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Κιβρακίδης και οι Βέλλιος, Μπαριέντος, Στεργιάκης, Τζιώρας, Νταϊλάνι, Κουτσιμπάνας, Βενέτης.