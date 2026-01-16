Τα εισιτήρια του αγώνα Νίκη-Νέστος

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Νέστο θα διατίθενται από τις 12:00μ. του Σαββάτου (17/1) έως και την έναρξή του από το εκδοτήριο του γηπέδου. Η είσοδος για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών είναι δωρεάν, με την απαραίτητη συνοδεία κηδεμόνα.
Τιμές εισιτηρίων
20 ευρώ: Σκεπαστή κερκίδα
10 ευρώ: Θύρα οδού Μαιάνδρου
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.