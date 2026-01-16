Τα εισιτήρια του αγώνα Νίκη-Νέστος

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Νέστο θα διατίθενται από τις 12:00μ. του Σαββάτου (17/1) έως και την έναρξή του από το εκδοτήριο του γηπέδου. Η είσοδος για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών είναι δωρεάν, με την απαραίτητη συνοδεία κηδεμόνα.

Τιμές εισιτηρίων

20 ευρώ: Σκεπαστή κερκίδα

10 ευρώ: Θύρα οδού Μαιάνδρου

