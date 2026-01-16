Στη λίστα των δέκα τιμωρημένων της 17ης αγωνιστικής και ο Μακνί του ΝΠΣ Βόλου

Δέκα ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας στην 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, μεταξύ αυτών ο Μακνί του ΝΠΣ Βόλου, ο οποίος στο ματς με τον Ατρόμητο (Δευτέρα 18/1, 20.00) στο Πανθεσσαλικό δεν θα έχει σίγουρα στη διάθεσή του και τον τραυματία Μαρτίνες.
Στη λίστα των τιμωρημένων που δημοσίευσε η Σούπερ Λιγκ βρίσκονται οι:
ΓΙΑΝΙ ΑΤΑΝΑΣΟΦ-ΑΕΛ
ΙΒΑΝ ΜΑΣΟΝ-ΑΕΛ
ΝΑΜΠΙΛ ΜΑΚΝΙ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-ΟΦΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΟΦΗ
ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ-ΟΦΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΒΕΡΝΟΝ ΝΤΕ ΜΑΡΚΟ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ-ΠΑΟΚ
