Στη λίστα των δέκα τιμωρημένων της 17ης αγωνιστικής και ο Μακνί του ΝΠΣ Βόλου

Δέκα ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας στην 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, μεταξύ αυτών ο Μακνί του ΝΠΣ Βόλου, ο οποίος στο ματς με τον Ατρόμητο (Δευτέρα 18/1, 20.00) στο Πανθεσσαλικό δεν θα έχει σίγουρα στη διάθεσή του και τον τραυματία Μαρτίνες.

Στη λίστα των τιμωρημένων που δημοσίευσε η Σούπερ Λιγκ βρίσκονται οι:

ΓΙΑΝΙ ΑΤΑΝΑΣΟΦ-ΑΕΛ

ΙΒΑΝ ΜΑΣΟΝ-ΑΕΛ

ΝΑΜΠΙΛ ΜΑΚΝΙ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-ΟΦΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΟΦΗ

ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ-ΟΦΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΕΡΝΟΝ ΝΤΕ ΜΑΡΚΟ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ-ΠΑΟΚ