Πλατανίτης: “Έχουμε αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση”

Τονίζει ο προπονητής του Βόλου/Ο.Υ.Κ. που την Κυριακή (18/1) υποδέχεται τη Ν.Ε. Πατρών

Με πολύ καλή ψυχολογία, απόρροια της εντυπωσιακής εμφάνισης και επιτυχίας στο ντέρμπι με τη Νίκη, ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. ετοιμάζεται για να κλείσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Water Polo League 2. Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του βορείου ομίλου θα υποδεχθεί την Κυριακή (18/1) τη Ν.Ε. Πατρών στην ανοικτή πισίνα του ΕΑΚ “Ιωάννης Αντωνόπουλος. Το ματς θα αρχίσει στις 3 μ.μ. και αναμένεται να το παρακολουθήσουν πολλοί φίλοι της υδατοσφαίρισης.

Βόλος/Ο.Υ.Κ. και Ν.Ε. Πατρών ισοβαθμούν (μαζί με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης) στην 3η θέση του πίνακα με εννέα βαθμούς έχοντας από τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες. Θα δώσουν “μάχη” για το “τρίποντο” στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη και να εδραιωθούν στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι Βολιώτες που προέρχονται από το εμφατικό 9-20 επί της Νίκης στο τοπικό ντέρμπι αισιοδοξούν ότι θα δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες, με τον προπονητή Σάκη Πλατανίτη να δηλώνει στο Magnesiasports:

“Μετά το παιχνίδι που κάναμε κόντρα στη Νίκη και τη μεγάλη σε εύρος επιτυχία μας θεωρώ ότι έχουμε αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Βέβαια, δεν αποφύγαμε κάποια λάθη στο συγκεκριμένο ματς, αλλά σε γενικές γραμμές η εμφάνισή μας ήταν εξαιρετική.

Μπροστά μας τώρα έχουμε τον αγώνα με τη Ν.Ε. Πατρών στο κολυμβητήριο του Βόλου. Η αντίπαλη ομάδα προέρχεται από άσχημο αποτέλεσμα, καθώς έχασε εντός έδρας από την Ηλιούπολη και σίγουρα θα θέλει να… ρεφάρει. Ωστόσο, πιστεύω ότι έχουμε τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όχι μόνο επειδή είμαστε γηπεδούχοι, αλλά και γιατί μας ευνοεί το μομέντουμ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση”.

Για το γεγονός ότι η ομάδα του έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια που έδωσε στην έδρα της και αντίστοιχα έχει κερδίσει στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες που ήταν φιλοξενούμενη, ο κ. Πλατανίτης σχολίασε: “Αυτό δείχνει πόσο απρόβλεπτο είναι το φετινό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν τις άλλες εκτός έδρας. Είναι θέμα κατάλληλης προετοιμασίας και της ημέρας στην οποία θα βρεθεί η κάθε ομάδα”.

Όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα, ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. θα παραταχθεί με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, αφού δεν υπάρχουν απουσίες από τιμωρίες ή τραυματισμούς. Στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας είναι οι: Βαλτσιώτης, Βερβερίδης, Γκανάτσιος, Βλιώρας, Καψάλης, Πετρόπουλος, Δημητρίου, Μεχντί, Κουφιδάκης, Τζούβελης, Κόχειλας, Μαλισιόβας, Νάσιος, Νικολέρης, Λέτσιος, Γαργαλέτσος, Μεριστούδης, Κανάκης.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Γρηγόρης Σπανούδης και Γιώργος Αγγελίδης με παρατηρητή τον Μιχάλη Μονιούδη. Στη γραμματεία θα βρίσκονται οι: Ισμήνη-Μαρκέλα Κερμελή, Έλενα Βαρούτσικου, Αργυρώ Βασιλειάδου. Αλυτάρχης ορίστηκε ο Χρήστος Τουλμτζίδης.

Γιώργος Πέγιος