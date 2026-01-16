Ανακοίνωσε τέσσερις νέους παίκτες ο Πανιώνιος Νέας Ιωνίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τετραπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Πανιώνιο Νέας Ιωνίας, καθώς αποκτήθηκαν οι Γ. Κατσούδας, Γ. Πιτσάβας, Ν. Χιώτης και Π. Γεωργάκης.

Αναλυτικά: «Οι ιθύνοντες του Πανιωνίου ήρθαν σε συμφωνία με τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν τους κυανέρυθρους στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΘ και θα βοηθήσουν με όλες τις δυνάμεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι φετινοί ομαδικοί στόχοι.

Ο 24χρονος μέσος Γιώργος Κατσούδας προερχόμενος από τον Ατρόμητο, ο 24χρονος μέσος Γιώργος Πιτσάβας που έμεινε ελεύθερος από την Ακρόπολη, ο 24χρονος στόπερ Νίκος Χιώτης, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ΕΛ Νηλέα, και ο 24χρονος στόπερ Παναγιώτης Γεωργάκης από τον Ελευθεριακό αποτελούν τα τέσσερα πρώτα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Η διοίκηση του Πανιωνίου καλωσορίζει τους προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές στην κυανέρυθρη οικογένεια και εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».