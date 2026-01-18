Νίκες για Αγία Άννα Β’ και Μαγνησιακό στη Γ’ ΕΠΣΘ

Η Αγία Άννα Β'
Τέσσερα παιχνίδια είχαμε σήμερα (18/1) για την 9η αγωνιστική της Γ’ ΕΠΣΘ και νίκες πανηγύρισαν ο Μαγνησιακός (3-2 τη Νίκη Βόλου Β’) και η Αγία Άννα Β’ (3-2 την Αγία Παρασκευή Β’). Στη Σκόπελο ο Ολυμπιακός Βόλου Β’ πήρε ισοπαλία 2-2 με γκολ του Μυλωνά στο 92’, ενώ σε ματς-θρίλερ στο βοηθητικό του ΕΑΚ η Νέα Πολιτεία έφερε 3-3 με τον Κένταυρο Ν.Π. αν και προηγήθηκε με 3-0. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μαγνησιακός-Νίκη Βόλου Β’ 3-2

(25’ Λιάκος, 28’ Λάσκος, 63’ Καρτσάνας-75’ πεν., 79’ Μπέγκα)

Αγία Άννα Β’-Αγία Παρασκευή Β’ 2-0

(23’ Μουλαλίου, 69’ Καράπαπας)

Σκόπελος-Ολυμπιακός Βόλου Β’ 2-2

(47’ Τσουπαρέλος, 58’ Ζουπάνι-26’ Λύτρας, 92’ Μυλωνάς)

Νέα Πολιτεία-Κένταυρος Ν.Π. 3-3

(7’, 34’, 77’ Κεφαλάς-81’, 88’ Προδρόμου, 84’ Νιτσάι)

* Στο 80’ αποβλήθηκε ο Ν. Δημόπουλος της Νέας Πολιτείας.

Το πρώτο γκολ του Μαγνησιακού με το απευθείας φάουλ του Λιάκου: 

