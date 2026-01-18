Από τη Νίκη στον Νηρέα Λαμίας ο Μάκος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Εθνική Κατηγορία συνεχίζει ο Γιάννης Μάκος την καριέρα του ως πολίστας, καθώς αποχωρώντας από τη Νίκη εντάχθηκε στον Νηρέα Λαμίας. Μάλιστα αγωνίστηκε σήμερα Κυριακή στη Χαλκίδα στο νικηφόρο ματς με τη Διώνη (8-10).

Ο Μάκος εκτός από αθλητής είχε αναλάβει να στηρίξει και φέτος και τις προηγούμενες χρονιές διοικητικά τη Νίκη και είναι ένας από τους στυλοβάτες του τμήματος πόλο των κυανόλευκων.

Για τη νέα του ομάδα ο ίδιος ο Γιάννης Μάκος σημείωσε στο προσωπικό του προφίλ: «Δεν κόβεται το άτιμο το άθλημα… Λένε ότι οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να ξέρουν πότε αποσύρονται απ’ την ενεργό δράση…. Εγώ μεγάλος παίκτης δεν υπήρξα ποτέ, οπότε συνεχίζω για αλλά 10 χρόνια. Γεροί να ‘μαστε…

Επόμενος σταθμός ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ!

Ευχαριστώ για την παρέα που βρήκα εκεί και το καλό κλίμα στην ομάδα!».