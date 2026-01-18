Το πάλεψε με έξι παίκτριες στην Κατερίνη ο Ολυμπιακός Βόλου, αλλά ηττήθηκε με έντεκα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την ήττα με 59-48 γνώρισε ο Ολυμπιακός Βόλου στην Κατερίνη από τον Πιερικό Αρχέλαο για την 14η αγωνιστική του 2ο ομίλου της Α2 μπάσκετ Γυναικών σήμερα Κυριακή (18/1).

Ο Κώστας Δέρβος είχε μόλις έξι παίκτριες στη διάθεσή του, καθώς έλειπε η Βάλια Χούτα λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, αλλά και οι νεάνιδες Μανάρα, Ψυλιώτη (σ.σ. μαθητικές υποχρεώσεις), Τσίτουρα και Πολύζου (σ.σ. άρρωστες).

Απέναντί τους οι Βολιώτισσες είχαν μία πλήρη ομάδα με δώδεκα παίκτριες, στις οποίες μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής. Παρόλ’ αυτά στο 36’ οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 48-43 και «τρόμαξαν» τον Πιερικό Αρχέλαο, που τελικά επικράτησε με +11 και έφτασε στο 8-4.

Ο Ολυμπιακός Βόλου είχε ξεκινήσει καλύτερα κι αυτό αποδεικνύεται από το υπέρ του 11-14 της 1ης περιόδου, ενώ η δεύτερη περίοδος ήταν η χειρότερη με επιμέρους σκορ 21-8, με συνέπεια το +10 της ομάδας της Κατερίνης στο ημίχρονο.

Το δεύτερο 20λεπτο ήταν ισορροπημένο, με τις έξι παίκτριες του Ολυμπιακού Βόλου να είναι ανταγωνιστικές, αλλά να μην αποφεύγουν την ήττα.

Οι ερυθρόλευκες βρίσκονται πλέον στο 4-7 και δίνουν την επόμενη Κυριακή «τελικό» στο ΕΑΚ με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον οποίον έχουν νικήσει εκτός έδρας.

Δεκάλεπτα: 11-14, 32-22, 43-32, 59-48

ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Κιολέογλου Ν. 4, Χούλη 10, Λάππα 4, Σωπιάδου 8 (2), Τελίδου 29 (3), Απούλτση, Μπουμπουλέντρα 4, Κιολέογλου Π., Καρανικόλα, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Δέρβος): Μιχαηλίδου 7 (2), Μανουτσαριάν 19 (2), Αρτεμισίου 16 (1), Ζυκάι, Κοτοπούλη 4, Νικολίκου 2.

Χρήστος Θανασούλης