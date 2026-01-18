Αποτελέσματα-βαθμολογία στον όμιλο του Ολυμπιακού Βόλου στην Α2 μπάσκετ γυναικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία νίκη λιγότερη αλλά και με ματς λιγότερο εξακολουθεί να έχει από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που βρίσκεται στην 6η θέση, ο έβδομος Ολυμπιακός Βόλου μετά την 14η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Α2 μπάσκετ Γυναικών.

Μάλιστα, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού Βόλου στο ΕΑΚ την ερχόμενη Κυριακή 25/1.

Αποτελέσματα (14η)

Πιερικός Αρχέλαος-Ολυμπιακός Βόλου 59-48

Ηρακλής-Πάνθηρες Καβάλας 52-58

Απόλλων Καλαμαριάς-Άρης 44-82

Πανόραμα-Νεάπολη 90-36

Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ

Βαθμολογία

1) Άρης 24 (12-0)

2) ΑΣ Πανόραμα 20 (8-4)

3) Πάνθηρες Καβάλας 20 (8-4)

4) Πιερικός Αρχέλαος 20 (8-4)

5) ΜΕΝΤ 19 (8-3)

6) Απόλλων Καλαμαριάς 17 (5-7)

7) Ολυμπιακός Βόλου 15 (4-7)

8) Νεάπολη 14 (3-8)

9) Ασπίδα Ξάνθης 11 (1-9)

10) Ηρακλής 11 (0-11)

Η επόμενη (15η, 25/1)

Αρης-Ηρακλής

Ολυμπιακός Βόλου-Απόλλων Καλαμαριάς

ΠΚ Νεάπολης-Πιερικός Αρχέλαος

Ασπίδα Ξάνθης-ΑΣ Πανόραμα

Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πάνθηρες Καβάλας