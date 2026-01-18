Αποτελέσματα-βαθμολογία στον όμιλο του Ολυμπιακού Βόλου στην Α2 μπάσκετ γυναικών

Μία νίκη λιγότερη αλλά και με ματς λιγότερο εξακολουθεί να έχει από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που βρίσκεται στην 6η θέση, ο έβδομος Ολυμπιακός Βόλου μετά την 14η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Α2 μπάσκετ Γυναικών.
Μάλιστα, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού Βόλου στο ΕΑΚ την ερχόμενη Κυριακή 25/1.
Αποτελέσματα (14η)
Πιερικός Αρχέλαος-Ολυμπιακός Βόλου 59-48
Ηρακλής-Πάνθηρες Καβάλας 52-58
Απόλλων Καλαμαριάς-Άρης 44-82
Πανόραμα-Νεάπολη 90-36
Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ
Βαθμολογία
1) Άρης 24 (12-0)
2) ΑΣ Πανόραμα 20 (8-4)
3) Πάνθηρες Καβάλας 20 (8-4)
4) Πιερικός Αρχέλαος 20 (8-4)
5) ΜΕΝΤ 19 (8-3)
6) Απόλλων Καλαμαριάς 17 (5-7)
7) Ολυμπιακός Βόλου 15 (4-7)
8) Νεάπολη 14 (3-8)
9) Ασπίδα Ξάνθης 11 (1-9)
10) Ηρακλής 11 (0-11)
Η επόμενη (15η, 25/1)
Αρης-Ηρακλής
Ολυμπιακός Βόλου-Απόλλων Καλαμαριάς
ΠΚ Νεάπολης-Πιερικός Αρχέλαος
Ασπίδα Ξάνθης-ΑΣ Πανόραμα
Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πάνθηρες Καβάλας