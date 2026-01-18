Ντέρμπι χωρίς νικητή στη Β’ ΕΠΣΘ, Δάφνη-Διαγόρας 2-2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι κορυφής της Β’ ΕΠΣΘ ανάμεσα στη Δάφνη και τον Διαγόρα. Οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία 2-2 και έτσι οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην 1η θέση και στο +2 από τους αντιπάλους τους.

Στο 15’ ο Ζήσης έκανε το 0-1 την ομάδα του Στεφανοβικείου, αλλά στο 36’ ο Δημήτρης Στάμος ισοφάρισε με σουτ. Αν και αμυντικός ο Στάμος σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Στο 60’ ο Τζινιέρης έδωσε νέο προβάδισμα στον Διαγόρα, ενώ το τελικό 2-2 έγραψε ο Βαλωτής με πέναλτι στο 88’.

ΔΑΦΝΗ: Φώτο, Κουτρουμπέλιας, Καλαμίδας, Στάμος, Φιλοσόγλου (70’ Μανγκομά), Σκλαπάνης, Τσάκαλος (63’ Παπαδόπουλος), Αλεξανδρίδης, Βαλωτής, Δημακόπουλος (63’ Αυλογιάρης), Μακάκας.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Ξανθάς, Μεϊντάνι, Γιαννούχος, Σουλακούδης, Σάκκος (41’ Χατζηκωτούλας, 70’ Κ. Λουφόπουλος), Πρίντζος, Γιαννιός, Ζήσης (85’ Β’ Λουφόπουλος), Μπαλούλης, Καρατζιώλης, Τζινιέρης.

Στα άλλα σημερινά ματς (18/1) η ΑΠΟΒ σάρωσε με 5-1 τον Απόλλωνα Καναλίων, ενώ Αχιλλέας και Πρωτεσίλαος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το “χορταστικό” 4-4. Στο παιχνίδι αυτό οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-3 και 1-4, αλλά δεν κράτησαν το σημαντικό προβάδισμα. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Δάφνη-Διαγόρας 2-2

(36’ Στάμος, 88’ πεν. Βαλωτής-15’ Ζήσης, 60’ Τζινιέρης)

ΑΠΟΒ-Απόλλων Καν. 5-1

(22’, 43’, 90’ Χούμπλης, 24’ Κεραμίδας, 88’ Μπεκιάρι-85’ Κωστής)

Αχιλλέας-Πρωτεσίλαος 4-4

(22’ Κλίντον Κότσκου, 36’ Καλαντζής, 60’ Τσουβαλιάς, 90’ Τσουκάρας-7’ Κ. Κόρκος, 12’ Σαρρής, 21’ Κωστόπουλος, 34’ Αλαμανιώτης).