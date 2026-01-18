Αποτελέσματα-βαθμολογία στην Α1 μπάσκετ Γυναικών στο ρεπό της Ανόρθωσης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Ανόρθωση Βόλου είχε ρεπό στην 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών, η οποία ολοκληρώθηκε με τρία ματς σήμερα Κυριακή (18/1) μετά τις δύο αναμετρήσεις του Σαββάτου.

Αποτελέσματα (14η)

Κυριακή 18/1

Αμύντας-Πανσερραϊκός 54-79

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-79

Ιωνία-Αθηναϊκός 59-64

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 25

2) Παναθηναϊκός 25

3) Ολυμπιακός 22

4) Πανσερραϊκός 21

5) ΠΑΣ Γιάννινα 19

6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 18

7) Πρωτέας Βούλας 18

8) Παναθλητικός 17

9) ΠΑΟΚ 17

10) Αμύντας 15

11) Ανόρθωση Βόλου 13

Η επόμενη (15η, 24-25/1)

Παναθλητικός-Πανσερραϊκός

Αθηναϊκός-Αμύντας

ΠΑΣ Γιάννινα-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: Παναθηναϊκός