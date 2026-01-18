Την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε το Σάββατο η συμμετοχή Πέττα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Νίκη επέστρεψε στα τρίποντα, επικρατώντας το Σάββατο (17/1) στο Π. Μαγουλάς με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Σ’ αυτό το παιχνίδι αγωνίστηκε για μια ακόμη φορά βασικός ο Ραφαήλ Πέττας, η συμμετοχή του οποίου αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή.

Ο παίκτης υπέφερε από ιλίγγους από την Πέμπτη και ο γιατρός που επισκέφτηκε του συνέστησε να μην αγωνιστεί, απουσιάζοντας μάλιστα και από την προπόνηση της Παρασκευής.

Τελικά, αισθάνθηκε καλύτερα και πήγε μία ώρα πιο μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες το Σάββατο στο Π. Μαγουλάς, ώστε να κάνει κάποια τεστ με τους φυσικοθεραπευτές και αποφασίστηκε να παίξει κανονικά.

Μάλιστα στη φάση του πρώτου μέρους που υπάρχει σύγκρουση με τον Αστρά και πέφτει στο έδαφος, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής της Νίκης φοβήθηκε πως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, αλλά τελικά σηκώθηκε από το έδαφος και έπαιξε ως το 77’.