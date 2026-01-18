Σημαντικό «διπλό» στη Φλώρινα για την Ανόρθωση

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με 82-87 επί του Αριστοτέλη

Η Ανόρθωση πέρασε από μία δύσκολη έδρα, στην οποία πήγε με εννιά παίκτες, νικώντας με 82-87 τον Αριστοτέλη Φλώρινας στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της National League 2 και ανεβαίνοντας στο 9-2.

Το πρώτο δεκάλεπτο δεν κύλησε καλά για τη βολιώτικη ομάδα, που ήταν πίσω με εννιά, αλλά στο δεύτερο βρήκε τον εαυτό της και ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με τη μικρότερη δυνατή εις βάρος της διαφορά, το μείον ένα.

Ισορροπημένη ήταν η 3η περίοδος, με τον Αριστοτέλη να έχει βραχεία κεφαλή στο 30’ με δύο πόντους, αλλά όλα άλλαξαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν η Ανόρθωση έκανε επιμέρους σκορ 17-24 και κατέκτησε το ροζ φύλλο και ένα σημαντικό διπλό.

Και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη ευστοχία, αλλά ειδικά οι νικητές έβλεπαν το καλάθι… σαν βαρέλι, καταγράφοντας 28/34 (82%) στα δίποντα και 5/9 (56%) στα τρίποντα, αλλά και 16/22 βολές. Οι γηπεδούχοι από τη μεριά τους είχαν 25/33 (76%) στα δίποντα, 8/17 (47% στα τρίποντα και 8/12 βολές (67%).

H Ανόρθωση, επισφραγίζοντας τη νίκη της με τον Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών την ερχόμενη Τετάρτη (21/1) στο ΕΑΚ στα εναπομείναντα περίπου 14 λεπτά του παιχνιδιού που είχε διακοπεί στις 11/1, θα περάσει με ματς παραπάνω σε σχέση με Αναγέννηση Καρδίτσας και Σύλλα Αιδηψού στην πρώτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 41-40, 65-63, 82-87

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (): Ανδρακάκος 3 (1), Χορτοπίδης, Μιχαλάκης 11 (2), Κακαβούλας 9 (1), Περουσίτσα 12 , Ναϊπλής 7 (1), Κατηρτζίδης 18 (1), Στιάπης 3 (1), Τσίρμπας, Όουντε-Μπος 19 (1)

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΟΛΟΥ (Βλιώρας): Στύλας 4 (1), Μισαηλίδης 26 (1), Λογοδότης 6, Σιμάκης 22 (3), Φιλίππου 8, Παρασκευάς 10, Τερζόπουλος, Π. Παπαδόπουλος 11, Μασούρας

Αποτελέσματα (14η)

Φίλιππος Βέροιας-Σύλλας Αιδηψού 66-75

Αναγέννηση Καρδίτσας-Αμπελώνας 84-63

Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Πρωτέας Γρεβενών 64-103

Αριστοτέλης Φλώρινας-Ανόρθωση Βόλου 82-87

Ρεπό: Διόσκουροι Κοζάνης, Πάνθηρες Κατερίνης

Βαθμολογία

1.Αναγέννηση Καρδίτσας 21 (10-1)

2.Σύλλας Αιδηψού 20 (9-2)

3.Ανόρθωση Βόλου 20 (9-2)

4.Πρωτέας Γρεβενών 18 (6-6)

5.Αριστοτέλης Φλώρινας 17 (5-7)

6.Αμπελώνας 16 (5-6)

7.Φίλιππος Βέροιας 16 (5-6)

8.Διόσκουροι Κοζάνης 15 (4-7)

9.Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 13 (2-9)

10.Πάνθηρες Κατερίνης 12 (1-10)

Η επόμενη (15η, 25/1)

Διόσκουροι Κοζάνης-Ανόρθωση Βόλου

Πρωτέας Γρεβενών-Αριστοτέλης Φλώρινας

Αμπελώνας-Πάνθηρες Κατερίνης

Σύλλας Αιδηψού-Αναγέννηση Καρδίτσας

Ρεπό: Φίλιππος Βέροιας, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών