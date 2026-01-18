“Πλήρωσε” το κακό της ξεκίνημα η Νίκη που έχασε 13-10 από τον Ηρακλή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 7η αγωνιστική της Water Polo League 2

Το κακό της ξεκίνημα στο ματς “πλήρωσε” η ομάδα υδατοσφαίρισης της Νίκης που ηττήθηκε με 13-10 από τον Ηρακλή στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης για την 7η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Water Polo League 2.

Οι “κυανόλευκοι” ήθελαν πολύ να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά το χαμένο ντέρμπι με τον Βόλο/Ο.Υ.Κ., αλλά για μία ακόμη φορά υπέπεσαν σε αρκετά λάθη και ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του αγώνα. Έτσι, ο “Γηραιός” κατάφερε να “χτίσει” διαφορά ασφαλείας πέντε τερμάτων και στη συνέχεια να διαχειριστεί το προβάδισμά του, με τη Νίκη να προσπαθεί, αλλά απλά να μειώνει τη διαφορά.

Η ομάδα του Δημήτρη Μπλάνα είχε και δύο καινούργια πρόσωπα στη σύνθεσή της. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Βίκτωρ Μάμαλη και τον περιφερειακό Γρηγόρη Χατζή. Ο πρώτος ανήκε στη Νίκη από το καλοκαίρι, αλλά απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ ο δεύτερος προέρχεται από τον Ν.Ο. Λάρισας. Στο ντεμπούτο του πέτυχε δύο τέρματα, ενώ για άλλο ένα παιχνίδι πρώτος σκόρερ του βολιώτικου συγκροτήματος ήταν ο Δημήτρης Γκανάτσιος με έξι γκολ.

Για έξι λεπτά στην πρώτη περίοδο οι ομάδες ήταν “άσφαιρες”, αλλά μέχρι να τελειώσει το οκτάλεπτο ο Ηρακλής βρήκε δύο γκολ με τους Φουρναράκη και Μπιμπλιά (2-0).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο τα πράγματα χειροτέρεψαν για τη Νίκη, που μπορεί να πέτυχε τρία γκολ, αλλά δέχθηκε τα διπλάσια. Αρχικά, με δύο ακόμη τέρματα του Μπιμπλιά το σκορ έγινε 4-0. Το… ρόδι έσπασε ο Γκανάτσιος με πέναλτι στο 5’.59’’ της περιόδου (4-1), αλλά ο Ηρακλής είχε βρει ρυθμό και ευστοχία στην επίθεση και το 8-3 του ημιχρόνου ήρθε φυσιολογικά. Στο διάστημα αυτό η Νίκη τα περίμενε όλα από τον Γκανάτσιο, που πέτυχε και τα άλλα δύο γκολ της, με πέναλτι ξανά και στον παραπάνω.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση στην τρίτη περίοδο όταν με επί μέρους 3-5 μείωσαν σε 11-8. Στο διάστημα αυτό δεν σκόραρε μόνο ο Γκανάτσιος (το έκανε δύο φορές), αλλά και άλλοι παίκτες της και συγκεκριμένα οι Χατζής, Μεταξιώτης και Δανιήλ.

Η Νίκη πλησίασε και στο -2 όταν ο Γκανάτσιος μείωσε σε 11-9 στα μισά της τέταρτης περιόδου. Το σκορ αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τον “Γηραιό” να πετυχαίνει δύο σερί γκολ και να προηγείται με 13-9, προτού γράψει το τελικό 13-10 ο Χατζής στη εκπνοή.

Διαιτητές: Μοίραλης, Βασιλείου.

Οκτάλεπτα: 2-0, 6-3, 3-5, 2-2.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Φαρσάρης, Σιώπκας, Κεφαλάρης 3, Λογιωτάτος, Βακαλέρης, Μπιμπλιάς 4, Κουτσαντάς 3, Φουρναράκης 1, Παυλίδης 1, Ταβακόπουλος 1, Κυριαφίνης, Κουγιούνης, Σκαρλής, Σπανούδης, Βόλφης.

ΝΙΚΗ (Μπλάνας): Μάμαλης, Δανιήλ 1, Γκανάτσιος 6, Σαραγγανίδας, Χατζής 2, Π. Γλούμης, Νιζάμης, Σπυρόπουλος, Καλαμπαλίκης, Μεταξιώτης 1, Κουτούγιας, Γκατζούνας, Μάγγας.

Γιώργος Πέγιος