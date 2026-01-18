Πήρε φόρα ο Βόλος/Ο.Υ.Κ., νίκησε και τη Ν.Ε. Πατρών με 14-12

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κορυφαίοι σκόρερ οι Κουφιδάκης και Μεχντί στο συναρπαστικό ματς της Water Polo League 2

Με ιδανικό τρόπο έκλεισε τον πρώτο γύρο της Water Polo League 2 ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. Σε συναρπαστικό παιχνίδι που διεξήχθη στην ανοικτή πισίνα του ΕΑΚ “Ιωάννης Αντωνόπουλος” επιβλήθηκε 14-12 της Ν.Ε. Πατρών. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα (τρίτη συνεχόμενη), αλλά μόλις η πρώτη εντός έδρας.

Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. στηρίχθηκε επιθετικά στους Χρήστο Κουφιδάκη και Μεχντί Γιαζντανκάχ, που βρέθηκαν σε μεγάλη ημέρα και πέτυχαν από έξι γκολ ο καθένας. Δύο σημαντικά τέρματα πέτυχε και ο Ευθύμης Δημητρίου, ενώ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα ο τερματοφύλακας Γιάννης Βαλτσιώτης “κατέβασε ρολά”. Φυσικά, όλοι προσπάθησαν για με όλες τους δυνάμεις για το νικηφόρο αποτέλεσμα και έκαναν το καλύτερο δώρο στον προπονητή τους Σάκη Πλατανίτη για την ονομαστική του εορτή.

Ο κ. Πλατανίτης δεν επεφύλαξε εκπλήξεις όσον αφορά την αρχική επτάδα. Έτσι, ο Βαλτσιώτης ήταν κάτω από τα δοκάρια, ο Νικολέρης αμυντικός και ο Μεχντί φουνταριστός, με τους Μαλισιόβα, Βερβερίδη αριστερά στην περιφέρεια και τους Δημητρίου, Κουφιδάκη αντίστοιχα στα δεξιά.

Το παιχνίδι κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχε πολλά γκολ, αποβολές, πέναλτι και όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ντέρμπι. Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. είχε συνεχώς το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ, με τη Ν.Ε. Πατρών να ισοφαρίζει πολλές φορές, αλλά να μην καταφέρνει να περάσει μπροστά στο σκορ.

Μετά από ωραία ασίστ του Δημητρίου ο Μεχντί σκόραρε από τα δύο μέτρα, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Επίσης, από θέση φουνταριστού ισοφάρισε ο Βέλιος, αλλά ο Μεχντί στον παραπάνω και ο Κουφιδάκης από την περιφέρεια έφεραν τον Βόλο/Ο.Υ.Κ. στο +2 (3-1). Με γκολ του Καραΐσκου στον παραπάνω οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-2.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο είχαμε “βροχή” από γκολ, πέντε για κάθε ομάδα. Αρχικά ο Γιαννακόπουλος ισοφάρισε με πέναλτι (3-3) και από εκεί και πέρα είχαμε τον Βόλο/Ο.Υ.Κ. να παίρνει το προβάδισμα και τη ΝΕΠ να απαντά. Στο διάστημα αυτό τρία γκολ πέτυχε ο Κουφιδάκης και δύο ο Μεχντί, ο οποίος έγραψε και το 8-7 του ημιχρόνου με πέναλτι.

Το… θρίλερ συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με τον Περίδη να ξαναφέρνει το ματς στα ίσα (8-8) τον Δημητρίου να πετυχαίνει το 9-8 στον παραπάνω και τον Γιαννακόπουλο με πέναλτι να σημειώνει το 9-9. Ακολούθησαν εκατέρωθεν χαμένες επιθέσεις και πρωταγωνιστής για τον Βόλο/Ο.Υ.Κ. ήταν ο Βαλτσιώτης που δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να προηγηθούν. Έκανε τέσσερις εκπληκτικές αποκρούσεις (η μία σε κόντρα “ένα-μηδέν”) και τελικά ήταν ο Κουφιδάκης αυτός που σκόραρε για το 10-9 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Κουφιδάκης πετυχαίνοντας ένα δύσκολο γκολ από τη θέση “1” έγραψε το 11-9, 6’.41’’ πριν το φινάλε του αγώνα. Με πέναλτι του Μεχντί οι Βολιώτες βρέθηκαν στο +3 για πρώτη φορά (12-9) και μπορεί να μείωσε ο Καραΐσκος, αλλά το γκολ του Δημητρίου σε επίθεση στον παραπάνω την ώρα που έμπαινε ο αποβληθείς παίκτης στον αγωνιστικό χώρο ήταν “μαχαιριά στην καρδιά” των φιλοξενουμένων (13-10 στο 3’.02’’).

Και όμως το ματς δεν τελείωσε σε αυτό το σημείο διότι η Ν.Ε. Πατρών επέστρεψε με δύο γκολ σε λιγότερο από μισό λεπτό. Στο 1.’41’’ ο Κοτσώνης έκανε το 13-11 από την περιφέρεια και αφού οι Βολιώτες έκαναν λάθος ο Καραΐσκος βγήκε στην κόντρα και μείωσε σε 13-12 στο 1’.12’’. Τότε “μίλησε” ξανά η κλάση του Μεχντί. Με 43 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Ιρανός εξαπέλυσε σουτ από την περιφέρεια και διαμόρφωσε το 14-12 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Βόλος/Ο.Υ.Κ. είχε 4/13 στον παίκτη παραπάνω, 4/4 πέναλτι, πέντε γκολ από την περιφέρεια και ένα από θέση φουνταριστού. Η ΝΕΠ είχε 3/11 στον παραπάνω, 2/2 πέναλτι, πέντε τέρματα από την περιφέρεια, ένα από τον φουνταριστό και ένα στην κόντρα.

Διαιτητές: Σπανούδης, Αγγελίδης.

Οκτάλεπτα: 3-2, 5-5, 2-2, 4-3.

ΒΟΛΟΣ/Ο.Υ.Κ. (Πλατανίτης): Βαλτσιώτης, Βερβερίδης, Γκανάτσιος, Μεριστούδης, Καψάλης, Γαργαλέτσος, Δημητρίου 2, Μεχντί 6, Κουφιδάκης 6, Τζούβελης, Κόχειλας, Μαλισιόβας, Νάσιος, Νικολέρης, Λέτσιος.

Ν.Ε. ΠΑΤΡΩΝ (Λυκούδης): Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 3, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραΐσκος 4, Τσάγρης, Σαλπόγλου, Κοτσώνης 2, Βαλουξής, Αβράμης, Ασάντι, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1.

Γιώργος Πέγιος