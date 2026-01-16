32 χρόνια μετά ξανάρχεται στο Π. Μαγουλάς ο Νέστος

Στις 16 Ιανουαρίου του 1994 είχε έρθει για τελευταία φορά ο Νέστος στο Π. Μαγουλάς, χάνοντας τότε με 1-0 από τη Νίκη για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Η Νίκη μετρά το 3Χ3 με την ομάδα της Χρυσούπολης ως γηπεδούχος, καθώς την έχει κερδίσει με 1-0 και στις 31/1/1988 για τη Γ’ Εθνική και με 3-0 στη Β’ Εθνική στις 17/10/1973.
