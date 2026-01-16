Κούρτογλου: “Το δικό μας κίνητρο είναι πιο ισχυρό”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δήλωσε ο προπονητής του Ρήγα στο Magnesiasports για το ντέρμπι με τον Γ.Σ. Αλμυρού

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Ρήγας Φεραίος προετοιμάζεται για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Γ.Σ. Αλμυρού το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (18/1) στις 15.00. Η ομάδα του Βελεστίνου θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες της για να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο.

Μετά το ευρύ 9-0 επί του Τοξότη, ο Ρήγας παρέμεινε στην κορυφή της Α’ ΕΠΣΘ, ισόβαθμος του Ολυμπιακού Βόλου και μάλιστα αναγράφεται πλέον στην 1η θέση διότι ξεπέρασε τους “ερυθρόλευκους” στη συνολική διαφορά τερμάτων.

Οι Βελεστινιώτες παρουσιάζουν από την αρχή της χρονιάς πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι διεκδικούν τον τίτλο έχοντας στο ενεργητικό τους εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες (η μία στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό). Έχουν πετύχει 40 γκολ, με τους Γάρο και Βλάχο να έχουν τα μισά στο ενεργητικό τους (από 10 ο καθένας), αλλά το… μυστικό της επιτυχίας μάλλον έρχεται από την εντυπωσιακή αμυντική τους επίδοση, αφού η εστία τους έχει παραβιαστεί μόνο δύο φορές.

Μπροστά τους υπάρχει το παραδοσιακό ντέρμπι με τον Γ.Σ. Αλμυρού στο στάδιο “Αθανάσιος Ραγάζος”. Γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν εύκολο έργο, αλλά δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για το “τρίποντο”.

Ο προπονητής του Ρήγα Αλέξανδρος Κούρτογλου δήλωσε χαρακτηριστικά στο Magnesiasports: “Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Γ.Σ. Αλμυρού. Είναι λογικό κάθε ομάδα να θέλει να κερδίσει τον πρωτοπόρο και έτσι σίγουρα οι αντίπαλοί μας έχουν κίνητρο για να παλέψουν εναντίον μας. Όμως, θεωρώ ότι το δικό μας κίνητρο είναι πιο ισχυρό. Με αρκετό κόπο από την αρχή της περιόδου βρισκόμαστε στην 1η θέση και θέλουμε να διατηρηθούμε σε αυτή.

Την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος για τα Χριστούγεννα είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ως ομάδα, να διορθώσουμε κάποιες αδυναμίες, αλλά και να περάσουμε ορισμένα νέα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Έτσι, στη δεδομένη χρονική στιγμή είμαστε σε εξαιρετική αγωνιστική, αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Γνωρίζουμε άριστα ότι θα αντιμετωπίσουμε μία καλή ομάδα στην έδρα της, αλλά οφείλουμε να δώσουμε συνέχεια στις επιτυχίες μας”.

Γιώργος Πέγιος