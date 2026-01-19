Ημέρα 12 στο θρίλερ εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας – Το διαβατήριο της μητέρας της και η «στροφή» των ερευνών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι έρευνες μπορεί να έχουν μείνει ακόμα άκαρπες αλλά για 12η συνεχόμενη ημέρα οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την εξαφανισμένη 16χρονη Λόρα. Η αγωνία κορυφώνεται και το σενάριο να έχει φύγει από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά, αλλά και την χώρα, γίνεται όλο και πιο πιθανό.

Η ανήλικη Λόρα έχει εξαφανιστεί από της 8 Ιανουαρίου 2026 και παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και τις δημόσιες εκκλήσεις, δεν έχει εμφανιστεί κανένα σημάδι ζωής μετά την εμφάνισή της στου Ζωγράφου, από την ανήλικη η οποία φαίνεται να σχεδίαζε για τουλάχιστον δύο χρόνια την φυγή της.

Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μαζέψει χρήματα που θα την βοηθούσαν να φύγει ή να ξεφύγει από το σπίτι της και κανείς δεν ξέρει πόσα είχε μαζέψει για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είχε πει παλιά της συμμαθήτρια στο MEGA.

Κομβική μαρτυρία ανήλικης φίλης της μάλιστα έχει εγείρει την ανησυχία των αρχών καθώς όπως είπε η Λόρα ήθελε να τραυματιστεί στο χέρι, στον καρπό, όπως της είχε πει πριν από λίγα χρόνια. Ακόμα μάλιστα ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ρωτούσε σε άλλη χρονική στιγμή «τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος».

Η Λόρα επίσης φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε κοντινά της πρόσωπα ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι. Η ίδια φέρεται να ανέφερε πως ένιωθε έντονη καταπίεση από τη συμπεριφορά του πατέρα της, τονίζοντας ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι αναζητά διέξοδο.

Ακόμα σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της. Γι’ αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Γερμανία, με λεωφορείο, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της. Όπως φαίνεται δεν θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Μητέρα και κόρη μοιάζουν πολύ, όμως η Λόρα θα έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη για να περάσει για ενήλικη.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνες στην περιοχή του Ζωγράφου, θεωρώντας ότι εκεί μπορεί να βρίσκονται τα βασικά στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις και η αγωνία κορυφώνεται.

Που έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες «κοιτάνε» κυρίως προς τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον, οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Ζωγράφου ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν από τον τελικό προορισμό της 16χρονης και θεωρούν πως εκεί είχε κανονίσει συνάντηση με συγκεκριμένο άτομο, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα σημαντική για την υπόθεση.

Δεύτερον, περιμένουν στοιχεία από τα δύο κινητά τηλέφωνα της, τα οποία μπορεί να αποκαλύψουν με ποιον επικοινωνούσε, ποιος ενδεχομένως τη βοήθησε και ποιο ήταν το σχέδιο διαφυγής της.

Τρίτον, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 16χρονη έφυγε οδικώς από την Αθήνα με κατεύθυνση τη Γερμανία. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί έχουν έρθει σε επαφή με τις γερμανικές Αρχές, ώστε να συνεργαστούν και να ενισχύσουν τις έρευνες.