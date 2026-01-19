Έκλεισαν δρόμο για να… πλακωθούν μπροστά σε περαστικούς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφικό καβγά εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρισας, όταν δύο Λαρισαίοι οδηγοί αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου. Οι δύο άνδρες σταμάτησαν τα οχήματά τους επί της οδού Ιουστινιανού, αποκλείοντας την κυκλοφορία, και μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών και οδηγών που είχαν εγκλωβιστεί από πίσω, ήρθαν κυριολεκτικά στα χέρια.

Η ένταση ήταν τέτοια που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με κορναρίσματα και φωνές από οδηγούς που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει αλλά και να τους συνετίσουν. Για λίγα λεπτά ο δρόμος μετατράπηκε σε άτυπη αρένα, με τον καβγά να εξελίσσεται μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Μετά από έντονες παραινέσεις άλλων οδηγών και παρευρισκομένων που τους φώναζαν να σταματήσουν, οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου αποχώρησαν, μπαίνοντας στα αυτοκίνητά τους και αφήνοντας πίσω τους μια πόλη απορημένη για το πώς μια στιγμή έντασης μπορεί να παραλύσει ένα ολόκληρο σημείο του κέντρου…

Πηγή: onlarissa.gr