Τζανάκης: «Η γρίπη θα κορυφωθεί με το κρύο, ίσως και 1.150 εισαγωγές την εβδομάδα»

Ακόμη μεγαλύτερη «πολιορκία» από τη γρίπη προβλέπει τις επόμενες εβδομάδες ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, με χιλιάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία κάθε εβδομάδα, κυρίως ηλικιωμένων, ανεμβολίαστων και ατόμων με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Η γρίπη ΑΗ3Ν2 -και η παραλλαγή Κ που την κάνει πολύ πιο μεταδοτική- δείχνει τα «δόντια» της. Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια ακόμη πίεση.

Με τους εμβολιασμούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, όπως παραδέχεται ο καθηγητής Τζανάκης, μιλώντας στο iatropedia.gr και τον ιό να εξαπλώνεται ταχύτατα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Περιγράφει, μάλιστα, μια εικόνα «πολεμικής» ετοιμότητας στα νοσοκομεία, προβλέποντας κορύφωση του κύματος μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Σε σχέση με πριν τις γιορτές είναι τετραπλασιασμός των εισαγωγών. Ήδη είμαστε στις 800. Το να ανέβουμε στις 1.000 το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Και ελπίζω να μείνουμε εκεί, άντε να πάμε 1.100 ή 1.150 την επόμενη εβδομάδα. Περιμένω τις επόμενες δύο εβδομάδες να φτάσουμε στο πικ. Δηλαδή, προς το τέλος του Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, πρέπει να φτάσουμε στο πικ», επισημαίνει.

Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο. Από τις 250 εισαγωγές που καταγράφονταν πριν τις γιορτές, περάσαμε ήδη στις 800 και ο δρόμος προς την κορυφή της καμπύλης φαίνεται πως έχει ακόμη απόσταση να διανύσει.

Αύξηση στα περιστατικά που προσέρχονται στα Επείγοντα

Η πίεση μετατοπίζεται πλέον από την κοινότητα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπου η κίνηση έχει αυξηθεί κατά 35%, όπως ανέφερε την Παρασκευή και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο ΠΑΓΝΗ, οι αριθμοί των ασθενών με πυρετό σε μία μόνο εφημερία προκαλούν ανησυχία.

«Όταν στις πρώτες βοήθειες έρχονται 150-200 ή 250 περιστατικά με εμπύρετο από το αναπνευστικό, στο ΠΑΓΝΗ, τα περισσότερα από τα οποία είναι γρίπες, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κίνηση η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Στο «Αττικό» άκουσα προχθές ότι γίνονται πάνω από 100 εισαγωγές. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη κίνηση στα νοσοκομεία η οποία αν διπλασιαστεί, τότε θα έχουμε θέμα», ανα΄φερει ο Καθηγητής Τζανάκης.

Γιατί η φετινή γρίπη είναι «διαφορετική»;

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, το κυρίαρχο στέλεχος H3N2 της γρίπης Α είναι αυτό που προκαλεί τα πιο βαριά συμπτώματα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κρυολόγημα, αλλά για μια νόσο που «στρώνει το χάλι» για επικίνδυνες επιπλοκές, σύμφωνα με τον επιστήμονα.

«Η γρίπη δημιουργεί μια ανοσοκαταστολή η οποία στρώνει το δρόμο για να έρθε μια επιλοίμωξη από πάνω. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα… δημιουργεί συνθήκες πνευμονίτιδας και προσβολής των πνευμόνων, είτε πρωτογενώς από τον ίδιο τον ιό, είτε δευτερογενώς από μία επιλοίμωξη από μικρόβια. Αυτό είναι που δημιουργεί προβλήματα, ακόμα και σε ανθρώπους νέους, συνήθως ανεμβολιάστους», τονίζει ο Νίκος Τζανάκης.

Συγκεκριμένα η φετινή γρίπη παρουσιάζει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Συμπτώματα: Έντονες μυαλγίες, αρθραλγίες, πονοκέφαλος και υψηλός πυρετός.

Ανοσοκαταστολή: Η γρίπη εξασθενεί τον οργανισμό, επιτρέποντας σε μικρόβια να προκαλέσουν δευτερογενείς επιλοιμώξεις (πνευμονίες).

Κινδυνεύουν ιδιαίτερα, ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα (καρδιακή/αναπνευστική ανεπάρκεια) αλλά και ανεμβολίαστοι με υποκείμενα νοσήματα, ακόμη και νέοι.

Το «αγκάθι» του εμβολιασμού

Παρά τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, η εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα παραμένει σε απογοητευτικά επίπεδα, αγγίζοντας μόλις το 25%.

Ο Καθηγητής είναι σαφής: το εμβόλιο δεν είναι «αποστειρωτικό», αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθεί η εισαγωγή στο νοσοκομείο.

«Έχουμε ένα εμβολιαστικό ποσοστό που είναι σε κάμψη, δεν είναι αξιόλογο. Ιδιαίτερα στις ηλικίες που είναι ιδιαίτερα ενεργές κοινωνικά, όπως είναι οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά. Δεν εμβολιάζονται. Το εμβόλιο προστατεύει σ’ ένα 50% περίπου και σ’ ένα γύρω στο 60% από την βαριά έκβαση της νόσου. Δεν έχεις ακούσει κάποιον εμβολιασμένο να έχει πάει στο νοσοκομείο. Το εμβόλιο προστατεύει κυρίως από τις επιπλοκές».

Ενώ η γρίπη μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ο κορονοϊός παραμένει στο προσκήνιο, έστω και σε δεύτερη μοίρα για την ώρα. Ο κ. Τζανάκης εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση της γρίπης θα ξεκινήσει μετά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, καθώς ο «επίνοσος πληθυσμός» θα μειώνεται.

«Μετά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου περιμένω να έχουμε μία σταθεροποίηση και ίσως να αρχίσει και μία αποκλιμάκωση. Τώρα η Covid-19 είναι χαμηλά, ακόμα δεν έχει δώσει πολύ σποραδικά κρούσματα… εγώ περιμένω ότι θα αυξηθεί και αυτή τώρα αυτές τις μέρες, αλλά είναι γεγονός ότι την έχουμε σε δεύτερη γραμμή».

Η συμβουλή του καθηγητή παραμένει η έγκαιρη πρόληψη.

«Aν είμαστε σε ομάδα κινδύνου, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας το πρώτο διήμερο για να πάρουμε τα αντιϊκά φάρμακα», καταλήγει.

Πηγή: iatropedia.gr