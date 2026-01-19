Στο φουλ πάλι οι θερμάνσεις και στο «κόκκινο» τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Άγγιξαν το βράδυ της Κυριακής τα 90 μικρογραμμάρια

Κακή χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, από την πλατφόρμα μέτρησης της αέριας ρύπανσης GreenYourAir με τα μικροσωματίδια ΡΜ 2,5 να είναι στα 25.59 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, όταν το όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μικρογραμμάρια.

Ωστόσο, η κατάσταση το βράδυ της Κυριακής ήταν ακόμη χειρότερη με τα ΡΜ 2,5 να αγγίζουν και τα 90 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Συγκεκριμένα από τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής έως και τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας οι υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ήταν συνεχείς. Οι μεγαλύτερες υπερβάσεις δε καταγράφηκαν από τις 8 το βράδυ ως τις 23:00, με τα μικροσωματίδια να κυμαίνονται από τα 50 έως και τα 85 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας έως και τις 9 τα μικροσωματίδια «έπεσαν» στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ από τις 9 και μέχρι αυτή την ώρα ξεκίνησαν ξανά οι υπερβάσεις.

Η εικόνα στην Α Βιομηχανική περιοχή είναι συγκριτικά πολύ καλύτερη καθώς καταγράφηκαν μόνο στιγμιαίες υπερβάσεις το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής οι οποίες έγγιξαν τα 30 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Από τις 3.30 τα ξημερώματα που καταγράφηκε η τελευταία υπέρβαση κοντά στα 20 μικρογραμμάρια, η ατμόσφαιρα στην Α’ Βιομηχανική περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλατφόρμα πολύ καλή, με τα ΡΜ να κινούνται κάτω από το όριο των 15 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα.