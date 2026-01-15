Βλάχος: “Δείξαμε τις αρετές μας, δώσαμε την ψυχή μας”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η ψυχωμένη Ελλάδα νίκησε 11-10 την Κροατία και μπαίνει στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο με βαθμολογικό πλεονέκτημα. Στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Βολιώτης προπονητής της Εθνικής Θοδωρής Βλάχος στάθηκε στο χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του στο τέλος όπου έπαιξαν με παίκτη λιγότερο, ενώ μίλησε και για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, η δήλωσή του: «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δείξαμε χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, όταν παίξαμε με παίκτη λιγότερο, και δεν ισοφαριστήκαμε ούτε για να χάσουμε ούτε για να οδηγηθεί το παιχνίδι στα πέναλτι. Παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να μην πάει εκεί το ματς.

Δεν έχω ακριβώς τα νούμερα, αλλά σε τέτοια ντέρμπι όπως το σημερινό αυτό είναι λογικό τα ποσοστά να είναι χαμηλά. Όλοι περιμέναμε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Κρατάμε τη νίκη, γιατί μπορεί να μας δώσει κάτι πολύ καλό στη συνέχεια. Δείξαμε τις αρετές μας στην άμυνα, δώσαμε την ψυχή μας. Νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα.

Παιχνίδια τόσο σημαντικά, που κρίνουν κάτι -γιατί αυτό το παιχνίδι κρίνει κάτι- κερδίζονται με μεγάλες άμυνες και μεγάλα γκολ. Το είχαμε αυτό στην αρχή, αλλά και στη συνέχεια, όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο. Αυτό που ζητήσαμε, το είχαμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό και το καταφέραμε. Πολλά μπράβο και πάλι στα παιδιά.

Διασταυρωνόμαστε με έναν όμιλο με Τουρκία, Ρουμανία και Ιταλία. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Ιταλία, χωρίς να υποβαθμίζω την ποιότητα των άλλων ομάδων. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα αντεπεξέλθουμε. Το ματς με την Ιταλία θα κρίνει την είσοδό μας στην τετράδα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η αποβολή του Γενηδουνιά δεν ξέρω πόσο θα μείνει εκτός, μία ή δύο αγωνιστικές, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε όσοι μείνουμε μέχρι το τέλος».