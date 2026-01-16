Αναβλήθηκε το Κηφισιά-ΠΑΟΚ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ΠΑΟΚ έκανε αίτημα, που έγινε αποδεκτό, για αναβολή του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος λόγω των υποχρεώσεών του στη League Phase του Europa League. Έτσι ο αγώνας στη Νίκαια, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.

Μετά από αυτή την αναβολή το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι και τις αρχές του Φεβρουαρίου διαμορφώνεται ως εξής:

18/01 19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (19 αγωνιστική Super League)

22/01 19:45 ΠΑΟΚ-Μπέτις (7η αγωνιστική Europa League)

-29/01 22:00 Λιόν-ΠΑΟΚ (8η αγωνιστική Europa League)

05/02 20:30 Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ (1ος αγώνας ημιτελικών Κυπέλλου Ελλάδας)

08/02 19:00 Άρης-ΠΑΟΚ (20η αγωνιστική Super League)

11/02 20:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (2ος αγώνας ημιτελικών Κυπέλλου Ελλάδας)